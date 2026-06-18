انخفضت أسهم بي إم دبليو إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 🚩 هل تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية مشاكل جديدة؟

انخفضت أسهم شركة بي إم دبليو الألمانية العريقة لصناعة السيارات اليوم إلى أدنى مستوى لها منذ خريف 2020، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج ضعيفة بشكل مفاجئ وخفضت توقعاتها بشكل حاد. ورغم حجم عمليات البيع المكثفة، لا تزال هناك مؤشرات قليلة على وجود اهتمام جاد بالشراء، في حين يواصل قطاع السيارات الألماني الضغط على مؤشر داكس الأوسع.

أصدرت بي إم دبليو تحذيراً أثار قلق المستثمرين بشكل واضح: ضعف الطلب الصيني، والصراع في الشرق الأوسط، والتدهور الحاد في الربحية، كلها عوامل تؤثر سلباً على توقعات الشركة. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة بي إم دبليو السوقية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات.

أكبر خفض للتوقعات منذ سنوات

الجانب الأكثر إثارة للقلق في إعلان بي إم دبليو هو حجم التدهور في توقعات الربحية.

ذكرت الشركة أن الأرباح قبل الضرائب ستنخفض "بشكل ملحوظ" في عام 2026 مقارنة بعام 2025، عندما بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.2 مليار يورو. وحتى وقت قريب، كانت الإدارة تتوقع انخفاضاً طفيفاً فقط في الأرباح.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مراجعة مؤشرات الربحية الرئيسية:

تم تخفيض توقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب لقطاع السيارات من 4-6% إلى 1-3% فقط.

كما تم تخفيض توقعات العائد على رأس المال المستثمر من 6-10% إلى 1-5%.

تشير هذه التخفيضات الكبيرة إلى أن المشكلة تتجاوز انخفاض حجم مبيعات السيارات، وتعكس بشكل متزايد قدرة بي إم دبليو على الحفاظ على مستويات الربحية المرتفعة التي دعمت تاريخيًا تقييمها. بالنسبة لشركة تصنيع سيارات فاخرة، تظل هوامش الربح من أهم اعتبارات الاستثمار، وهو ما يفسر حدة ردة فعل السوق.

يُضيف الصراع الإيراني ضغوطًا على التكاليف.

ثمة تحدٍ رئيسي آخر ينبع من الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وفقًا لبي إم دبليو، أثبت الصراع مع إيران أنه أكثر تكلفة بكثير مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر فقط. فارتفاع أسعار الطاقة المستمر يزيد من تكاليف التشغيل، وفي الوقت نفسه يُضعف رغبة المستهلكين في القيام بعمليات شراء كبيرة غير ضرورية.

أكدت الإدارة أن نمو المبيعات الأقوى في أوروبا والولايات المتحدة غير كافٍ حاليًا لتعويض ضعف الطلب في جميع أنحاء آسيا، وخاصة في الصين.

تتسارع جهود خفض التكاليف. أعلنت BMW أيضًا عن تسريع مبادرات إعادة الهيكلة وبرامج رفع الكفاءة.

ووفقًا لميلان نيديلكوفيتش، عضو مجلس إدارة BMW AG، يتعين على الشركة تكييف هياكلها وعملياتها مع ما وصفه بـ"التدهور الحاد في ظروف السوق". وتعتزم الإدارة تكثيف مبادرات خفض التكاليف الجارية وتطبيق تدابير إضافية لرفع الكفاءة.

ومن المفارقات، أن هذا سيزيد الضغط على الأرباح على المدى القصير. فقد صرّحت BMW بأن تطبيق تدابير إعادة الهيكلة الجديدة سيكون له تأثير سلبي لمرة واحدة على الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2026.

ما هي الجوانب الإيجابية المتبقية؟ وهل التقييم جذاب؟

على الرغم من تدهور التوقعات، لم تتخلَّ BMW عن استراتيجيتها لإعادة الأرباح إلى المساهمين.

لا تزال الشركة تتوقع تحقيق تدفق نقدي حر من قطاع السيارات يتجاوز 2.5 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الإدارة مجددًا:

نسبة توزيع أرباح تتراوح بين 30% و40% من صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي BMW AG .

استمرار برنامج إعادة شراء الأسهم الجاري.

توفر هذه العوامل بعض الدعم للمساهمين. مع ذلك، يركز السوق حاليًا بشكل أساسي على تدهور أساسيات التشغيل لشركة بي إم دبليو، وهذا أمرٌ منطقي.

لا يبدو تحذير بي إم دبليو مجرد انتكاسة مؤقتة لربع واحد. فالشركة تواجه في الوقت نفسه ضعفًا في أهم أسواقها الخارجية، وارتفاعًا في التكاليف نتيجة التوترات الجيوسياسية، ومنافسة هيكلية متزايدة من الشركات المصنعة الصينية.

في حين أن التقييم المنخفض نسبيًا لشركة بي إم دبليو (يتم تداولها حاليًا بنحو 5 أضعاف الأرباح) قد يجذب المستثمرين ذوي التوجهات الاستثمارية القائمة على القيمة، إلا أنه لا يوجد محفز واضح لتحول إيجابي في هذه المرحلة. إلى أن يستقر الطلب في الصين وتبدأ الربحية في التعافي، قد يبقى السهم تحت ضغط رغم مضاعفات تقييمه الجذابة.

ربما يكون المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو الانخفاض المستمر في الإيرادات، مما يشير إلى أن تحديات بي إم دبليو تتجاوز هوامش الربح لتطال جوهر نمو الشركة.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance LP

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي

BMW.DE (إطار زمني ليوم واحد)

تُتداول أسهم BMW حاليًا بانخفاض يقارب 40% عن متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر)، مما يُبرز عمق السوق الهابطة الحالية والتدهور الحاد في ثقة المستثمرين. وقد تسارع هذا الاتجاه الهبوطي خلال عام 2026، حيث تضافرت عوامل ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والضعف المستمر في الصين، لتخلق بيئة غير مواتية للغاية ليس فقط لشركة BMW، بل لقطاع السيارات الألماني ككل.

المصدر: اكس ستيشن 5

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB