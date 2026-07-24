انخفضت أسهم شركة ألفابت بنسبة 22% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق 🚩 هل جوجل مستعدة لاستئناف صعودها القوي؟

ردّ السوق ببيع أسهم شركة ألفابت (GOOGL.US) على الرغم من نتائجها الفصلية القوية للغاية. ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن الارتفاع السريع في النفقات الرأسمالية واحتمالية دخول ألفابت في فترة تدفق نقدي حر سلبي مع توسعها السريع في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تواصل الشركة إبهارنا بأداء أعمالها السحابية، وقد يصبح الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أحد أكبر محركات النمو في الشركة بأكملها.

تُصبح خدمة جوجل كلاود إحدى أهم ركائز نمو ألفابت.

في غضون سنوات قليلة، تطورت جوجل كلاود من شركة خاسرة إلى أحد محركات النمو الرئيسية لألفابت. خلال الربع الأخير، ارتفعت الإيرادات بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 25 مليار دولار، بينما ارتفع هامش التشغيل إلى حوالي 36%. يُعدّ هذا المزيج من النمو القوي للإيرادات وتحسن الربحية نادرًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يأتي التوسع السريع عادةً على حساب هوامش الربح.

لم تُحقق جوجل كلاود أرباحًا إلا في أوائل عام 2023، ولكن منذ ذلك الحين تسارع نموها بشكل ملحوظ. ارتفع نمو الإيرادات من 28% إلى 48%، ثم إلى 63%، ويبلغ الآن 82%. ووفقًا لشركة ألفابت، فإن هذا النمو مدفوع بالطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنصات تطويره، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية التقليدية، بما في ذلك قواعد البيانات والتخزين والأمن السيبراني. خلال الربع الأخير، حققت جوجل كلاود ما يقارب نصف إيرادات ألفابت الإضافية، ونحو ثلثي أرباحها التشغيلية الإضافية، مما يدل على أنها أصبحت محركًا أساسيًا للأرباح، وليست مجرد مكمل لأعمال جوجل الإعلانية.

قد يدعم الطلب القياسي على الذكاء الاصطناعي نمو جوجل كلاود لسنوات.

ومن الحجج القوية الأخرى لمواصلة التوسع، حجم الطلبات المتراكمة القياسي لدى جوجل كلاود. ففي نهاية الربع، بلغت التزامات الأداء المتبقية حوالي 514 مليار دولار، بزيادة قدرها 52 مليار دولار مقارنة بالربع السابق. ويشمل جزء من هذه الالتزامات الآن مبيعات مباشرة لمعالجات TPU الخاصة بجوجل، المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة المتنامية على تحقيق الربح من بنيتها التحتية للأجهزة.

في الوقت نفسه، تُسرّع شركة ألفابت إنفاقها الرأسمالي بشكلٍ متعمد للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. وقد تضاعفت النفقات الرأسمالية الفصلية تقريبًا لتصل إلى حوالي 45 مليار دولار، مما أدى مؤقتًا إلى انخفاض التدفق النقدي الحر إلى ما دون الصفر. وتتقبل الإدارة عن قصد الضغط قصير الأجل على توليد النقد مقابل بناء بنية تحتية يُتوقع أن تُدرّ إيرادات وأرباحًا أعلى بكثير في السنوات القادمة. إذا استمر الطلب الحالي على الذكاء الاصطناعي قويًا، فقد تُصبح جوجل كلاود واحدة من أكثر أعمال ألفابت ربحية، وتُبرر في نهاية المطاف المستوى القياسي للاستثمار الحالي.

مخطط سعر سهم ألفابت

انخفضت أسهم ألفابت إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) على الرسم البياني اليومي، وهو أمر لم يحدث سوى مرتين منذ صيف 2025. وفي كلتا المرتين السابقتين، تعافى السهم فوق المتوسط ​​المتحرك بسرعة نسبية. ويتطلب السيناريو الصعودي أن تستعيد الأسهم مستوى 320 دولارًا وأن تتحرك تدريجيًا نحو 370 دولارًا.

يستمر أداء أعمال الشركة الأساسية جيدًا، بينما تتمتع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بإمكانية تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل. طالما بقي المستثمرون واثقين من أن هذه الاستثمارات ستُحقق أرباحًا مجزية في نهاية المطاف، فمن الممكن أن يستمر مؤشر EMA200 في جذب المستثمرين الأساسيين على المدى الطويل. تبقى المخاطر الرئيسية هي المخاطر الاقتصادية الكلية، ولا سيما ارتفاع أسعار النفط واحتمالية رفع أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة جيدة، مما يُوفر دعمًا قويًا لقطاع التكنولوجيا.

المصدر: xStation5

الإيرادات، صافي الدخل، هامش الربح الصافي، وهامش التدفق النقدي الحر

رفعت شركة ألفابت إيراداتها الفصلية إلى حوالي 119.8 مليار دولار، محافظةً على زخم قوي في أعمالها الأساسية. مع ذلك، ارتفع صافي الدخل إلى حوالي 112.2 مليار دولار، وهو رقم لا يعكس بالضرورة الأداء التشغيلي للشركة. ويعود هذا الربح المرتفع بشكل غير معتاد إلى حد كبير إلى مكسب لمرة واحدة من إعادة تقييم الأوراق المالية القابلة للتداول. ونتيجةً لذلك، فإن هامش الربح الصافي المُعلن عنه والبالغ 93.7% مُبالغ فيه مؤقتًا، ولا ينبغي اعتباره مستوى ربحية مستدامًا. ينبغي على المستثمرين التركيز بدلًا من ذلك على إيرادات الإعلانات، وأداء جوجل كلاود، وهوامش التشغيل عند تقييم جودة الأرباح.

في الوقت نفسه، انخفض هامش التدفق النقدي الحر إلى -4.9%، مما يعكس الضغط الناتج عن النفقات الرأسمالية القياسية. وتواصل ألفابت تخصيص مبالغ متزايدة من رأس المال لمراكز البيانات والخوادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لذا، فإن التدفق النقدي الحر السلبي لا يشير بالضرورة إلى تدهور في الأعمال الأساسية، بل يُسلط الضوء على التكلفة المتزايدة للمنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي. السؤال الأساسي هو ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستؤدي إلى نمو مستدام في الإيرادات وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل. لذا، ينبغي على المستثمرين التمييز بين المكاسب المالية العابرة وربحية التشغيل المتكررة للشركة.

المصدر: فريق أبحاث XTB

النقد، الأصول المتداولة، العائد على حقوق الملكية، والعائد على الأصول

تمتلك ألفابت ما يقارب 242.5 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل. وقد ارتفع إجمالي الأصول المتداولة إلى حوالي 343.5 مليار دولار أمريكي، مما يمنح الشركة مرونة مالية استثنائية. تُمكّن هذه السيولة الكبيرة ألفابت من تمويل استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد بشكل كبير على تمويل الديون.

ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 80.2%، بينما ارتفع العائد على الأصول إلى 55.2%. ومع ذلك، فقد تأثر كلا المؤشرين بشكل كبير بالربح لمرة واحدة من الأوراق المالية القابلة للتداول، وبالتالي لا ينبغي تفسيرهما على أنهما مؤشران على مستويات ربحية مستدامة. حتى بعد تعديل هذا التأثير، تظل كفاءة رأس مال ألفابت الأساسية قوية للغاية بفضل موقعها المهيمن في مجال الإعلان الرقمي والتوسع السريع لخدمات جوجل السحابية. تُقلل ميزانيتها العمومية القوية بشكل كبير من المخاطر المالية المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي القياسي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لعمليات إعادة شراء الأسهم والاستحواذات والاستثمارات المستقبلية. من منظور أساسي، تظل سيولة شركة ألفابت واحدة من أقوى مزاياها التنافسية، على الرغم من أنه ينبغي على المستثمرين تعديل العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول لتأثير المكاسب المالية غير المتكررة.

المصدر: فريق أبحاث XTB

صافي الدين، التدفق النقدي الحر، نسبة السيولة، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية

تحتفظ شركة ألفابت بسيولة نقدية صافية تبلغ حوالي 129.7 مليار دولار، مما يعني أن حيازاتها النقدية تتجاوز إجمالي ديونها بشكل كبير. وتعكس نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة، البالغة 0.2 فقط، هيكلاً رأسمالياً متحفظاً للغاية. وتشير نسبة السيولة البالغة 2.7 إلى أن الأصول المتداولة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل بشكل مريح، مما يضع الميزانية العمومية في وضع قوي للغاية على الرغم من الإنفاق الاستثماري القياسي.

أبرز ما يثير القلق هو انخفاض التدفق النقدي الحر إلى حوالي -5.9 مليار دولار، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة حادة في الإنفاق على مراكز البيانات، ورقائق الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للحوسبة. ومن المهم الإشارة إلى أن التدفق النقدي الحر السلبي ليس نتيجة لضغوط السيولة، حيث لا تزال ألفابت تحتفظ باحتياطيات مالية ضخمة. بل يعكس هذا الانخفاض قراراً استراتيجياً من الإدارة بتسريع الاستثمار بما يفوق الطلب المتوقع على المدى الطويل. وسيركز المستثمرون بشكل متزايد على ما إذا كانت استثمارات الذكاء الاصطناعي هذه، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ستحقق عوائد كافية على المدى الطويل. إذا استمرت خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات جوجل كلاود في التوسع بنجاح، فقد تُثبت النفقات الرأسمالية المرتفعة الحالية أنها من أكثر القرارات الاستراتيجية ربحيةً للشركة على المدى الطويل. في الوقت الراهن، يوفر الوضع النقدي القوي للغاية لشركة ألفابت قدرة مالية كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية دون المساس بقوة ميزانيتها العمومية.

المصدر: فريق أبحاث XTB

إريك شميد، محلل أسواق مالية في XTB