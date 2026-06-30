نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أقل من المتوقع، ومبيعات التجزئة الألمانية أعلى من المتوقع.

نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.9% على أساس سنوي في أحدث قراءة، متجاوزًا بذلك كلًا من الرقم السابق وتوقعات السوق البالغة 1.1%، بينما ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي ثابتًا عند 0.6%، متوافقًا مع التوقعات.

وفي ألمانيا، فاجأت مبيعات التجزئة الجميع بارتفاعها، حيث زادت بنسبة 1.1% على أساس شهري و1.8% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات بشكل ملحوظ، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7% عن الشهر السابق، وانخفض فائض الحساب الجاري إلى 22.1 مليار يورو، وزادت استثمارات الشركات بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

المصدر: xStation5