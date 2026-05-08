نتائج كورويف: توسع بلا ربح وبلا توجيه

تُعدّ CoreWeave إحدى الشركات الرائدة في قطاع "الحوسبة السحابية الحديثة" (neo-cloud)، وهو قطاعٌ حديثٌ نسبيًا يضمّ شركاتٍ تُقدّم خدماتٍ سحابيةً مع تركيزٍ دقيقٍ على حلول الذكاء الاصطناعي.

يُطرح تساؤلٌ هامٌ حول مدى ملاءمة وصف "الشركة الرائدة" هنا، فبالرغم من النموّ المذهل في الإيرادات والتقييمات، تُثير استراتيجية النموّ التي تتبنّاها معظم الشركات في هذا القطاع شكوكًا جدّيةً حول استدامتها. وقد انعكست هذه الشكوك في آخر تقريرٍ للأرباح، حيث انخفض سهم الشركة بعده بأكثر من 6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

المؤشرات المالية

حقّقت الإيرادات نموًّا هائلًا بنسبة 112% على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 2.08 مليار دولار أمريكي.

أما صافي الربح فيبدو أسوأ: فقد بلغ ربح السهم (الخسارة) -1.4 دولار أمريكي، مقابل توقّعات السوق التي كانت تُشير إلى -0.9 دولار أمريكي.

وارتفع حجم الطلبات المتراكمة بنسبةٍ تصل إلى 284%، ليصل إلى 99.4 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، كلّما تعمّقنا في تحليل البيانات المالية للشركة، ازدادت التساؤلات.

انخفض صافي الربح المعدل إلى 21 مليون دولار أمريكي، ما يعني هامش ربح يبلغ حوالي 1%.

ويمثل هذا انخفاضًا ربع سنويًا يزيد عن 76%، وانخفاضًا سنويًا يزيد عن 87%.

وتتزايد الخسارة الصافية بوتيرة أسرع بكثير من نمو الإيرادات والطلبات المتراكمة، لتصل إلى 589 مليون دولار أمريكي في الربع الأول.

ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 392%.

كما ترتفع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بسرعة، لتصل إلى 1.14 مليار دولار أمريكي (أكثر من نصف الإيرادات).

وهذه زيادة سنوية تزيد عن 250%.

التوقعات

وتأتي توقعات الربع الثاني أيضًا دون مستوى التوقعات. فقد توقعت الإدارة أن تتراوح الإيرادات بين 2.45 و2.6 مليار دولار أمريكي، مقابل توقعات السوق التي كانت أقرب إلى 2.7 مليار دولار أمريكي.

وفي ظل هذه الأرقام المالية الضعيفة، تُسلط الشركة الضوء على نجاحاتها، مثل التعاون مع شركات أنثروبيك، وميتا، وجين ستريت، وميسترال. تتمثل إحدى المحاولات الجزئية لمعالجة مشكلة الربحية ونفقات الشركة الرأسمالية الضخمة (أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي) في تأمين تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي وبيع حصة بقيمة ملياري دولار أمريكي لشركة إنفيديا. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تحقيق الربح قائمة، بل وتزداد المشكلة إلحاحًا.

CRWV.US (D1)

يبدو الوضع الفني للشركة أفضل بكثير من وضعها الأساسي. فقد تجاوز سعر السهم بوضوح نطاق التذبذب الهابط المتناقص، متوقفًا عند مستوى فيبوناتشي 38.2%. وإذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 نقطة المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 نقطة، فسيكون ذلك إشارة فنية صعودية قوية. المصدر: xStation5.