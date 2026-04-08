انتعاش سوق الأسهم وسط وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط 📈 ارتفاع US500 بنسبة 3%

أدى نبأ وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران إلى تحول حاد في معنويات السوق، حيث دفعت حالة التفاؤل الناتجة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 10% اليوم. ويشير الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال جلسة واحدة ليس فقط إلى الارتياح، بل إلى احتمال مراجعة وشيكة للتوقعات الاقتصادية الكلية. ويبدو الآن احتمال استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واقعيًا، مما يقلل من خطر حدوث صدمة في الإمدادات ويساهم بشكل مباشر في خفض توقعات التضخم. وقد عاد المستثمرون سريعًا إلى تبني نهج "الإقبال على المخاطرة". ومع ذلك، من المهم التذكير بأن الاتفاق، في هذه المرحلة، يغطي الأسبوعين المقبلين فقط، وليس نهاية نهائية للنزاع.

ارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنحو 5%، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

حققت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسب تجاوزت 2.5%، بينما قفزت العقود الأوروبية بنسبة 5.5%.

تراجع الدولار، الذي كان يُعتبر ملاذاً آمناً، بنسبة 0.8%.

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية مع استئناف الأسواق لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أكد ترامب أن أحد الشروط الأساسية لوقف إطلاق النار هو الحفاظ على حرية الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز. وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن يتفاوض الطرفان على خطة سلام من عشر نقاط اقترحتها طهران. وأكدت إسرائيل أنها ستؤيد القرار الأمريكي، على الرغم من ورود تقارير في وقت سابق من اليوم عن غارات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مقترح طهران يبدو متشدداً نسبياً، إذ يتضمن مطالب مثل رفع جميع العقوبات، والسيطرة الكاملة على مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور فيه، واستمرار تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية. وإذا ما أثبت الموقف التفاوضي الإيراني قوته، فقد تبدأ الأسواق في توقع تجدد الصراع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

لا يقتصر انخفاض أسعار النفط على انخفاض تكاليف الطاقة فحسب، بل يعزز أيضًا التوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة ودعم النمو الاقتصادي. وإذا ما لاحت بوادر سلام دائم في الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، فقد ينعكس التصحيح الأخير في أسواق الأسهم.

مخططات مؤشر 100 الأمريكي ومؤشر النفط (يوم واحد)