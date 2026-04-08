NZDUSD: قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشدد وتداولات شركة تاكو تدعم الدولار النيوزيلندي 🚀

ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 2.00% عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي، مدعومًا بتوجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، فضلًا عن التحركات العالمية التي أعقبت تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وبلغ سعر صرف الدولار النيوزيلندي حوالي 0.5844 (مقارنةً بـ 0.5824 حاليًا). فسر المستثمرون القرار على أنه وقفة مؤقتة للسياسة النقدية المتشددة. وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه في حال امتدت الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات أخرى غير الطاقة، وبدأت تؤثر على الأجور، وسلوك التسعير، أو توقعات التضخم، فقد يكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم وسريع.

وتتمثل الرسالة الأساسية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في أن توقعات التضخم قد تدهورت، حتى وإن لم تتحسن ظروف النمو. وأشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط قد غيّر التوقعات بشكل كبير من خلال اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والوقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن التضخم سيبلغ 3.0% في مارس و4.2% في يونيو، متجاوزًا النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، مع وجود قنوات انتقال رئيسية تشمل النقل، وتذاكر الطيران، والغذاء.

في الوقت نفسه، لا يرغب بنك الاحتياطي النيوزيلندي في المبالغة في رد فعله تجاه ما قد يكون صدمة مؤقتة في العرض. وأكد البنك أن الوضع يختلف عن عام 2022، حيث إن الطلب في الاقتصاد أضعف بكثير حاليًا، ومن المتوقع أن تحد الطاقة الإنتاجية الفائضة من آثار التضخم الثانوي. وهذا أمر بالغ الأهمية نظرًا لضعف النشاط الاقتصادي المحلي: فنمو الناتج المحلي الإجمالي ضئيل، والظروف المالية متشددة، ومعدلات الرهن العقاري مرتفعة. بعبارة أخرى، يواجه بنك الاحتياطي النيوزيلندي مفاضلة صعبة بين ارتفاع التضخم وانتعاش اقتصادي لا يزال هشًا.

لذلك، اعتُبر القرار متشددًا رغم عدم رفع سعر الفائدة. وقد نظرت اللجنة في اتخاذ إجراءات استباقية لمنع زعزعة استقرار توقعات التضخم، لكنها اختارت في النهاية انتظار المزيد من البيانات. كما تتزايد التوقعات بأن يكون شهر يوليو/تموز أول موعد محتمل لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم.

وقد عززت خلفية السوق تحرك الدولار النيوزيلندي. فقد أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين إلى ارتفاع قوي في الإقبال على المخاطرة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بنحو 2.5%، وانخفضت أسعار النفط، وضعف الدولار. وقد ساهم ذلك في دعم العملات الدورية، مع بروز الدولار النيوزيلندي بفضل عامل محفز محلي إضافي. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.67%.