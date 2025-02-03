نظرة على مخطط - US500 (04.02.2025)

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاضات قوية، على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) الذي وجد الدعم عند 5950 نقطة قد يشير إلى أن وول ستريت لا يزال لديه شهية لتكرار نمط الأسبوع الماضي - حيث تم التعافي تدريجيًا من انخفاضات يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومع ذلك، تم محو الكثير من انتعاش الأسبوع الماضي مساء الجمعة، وبعد عطلة نهاية الأسبوع، فتحت المؤشرات بفجوة هبوطية كبيرة، مما يشير إلى هيمنة العرض، وهو ما ينعكس أيضًا في أحجام التداول.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن صناديق التحوط كانت تبيع الأسهم بوتيرة قياسية لأسابيع، مما عزز مشاعر عدم المخاطرة وسط عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل. في الوقت نفسه، لا تزال نهائية التعريفات غير مؤكدة، حيث لا يزال بإمكان ترامب إلغائها أو تعديلها بحلول الغد.

وعلى الصعيد المؤسسي، من المقرر أن تصدر شركة ألفابت ( GOOGL.US ) أرباحها غدًا، تليها أمازون ( AMZN.US ) يوم الخميس بعد إغلاق السوق. اليوم، ستقدم شركة Palantir (PLTR.US) وشركة Tyson Foods (TSN.US) تقاريرهما، ولكن بغض النظر عن نتائجهما، فمن غير المرجح أن يؤثر أي منهما بشكل كبير على معنويات السوق بشكل عام.

سيظل تركيز السوق منصبًا على الرد المحتمل من جانب دونالد ترامب والصين على الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% على السلع الصينية. ووفقًا لتقديرات نموذج الاحتياطي الفيدرالي، إذا ردت المكسيك وكندا والصين برسوم جمركية مكافئة، فقد يرتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 نقطة مئوية، في حين قد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 1.2 نقطة مئوية. يثير هذا السيناريو مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، وارتفاع التضخم، والضغوط المستمرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، وكلها سلبية لسوق الأسهم. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت أي أخبار في الساعات أو الأيام القادمة ستساعد في تخفيف هذه المخاوف وتقليل مخاوف السوق.

US500 (الفاصل الزمني H1)

عند تحليل نمط تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (US500)، لاحظنا أربع تصحيحات كبيرة منذ النصف الثاني من ديسمبر 2024، كل منها بنطاق مماثل يبلغ حوالي 200 نقطة. إذا انطلقت دفعة هبوطية مماثلة من المستويات الحالية، فقد نشهد اختبارًا لمستوى 5800 نقطة، والذي يتماشى أيضًا مع أدنى مستوى محلي في يناير 2025. وعلى العكس من ذلك، إذا استمر الارتداد من المستويات الحالية، فقد يشير ذلك إلى تكوين نمط قاع مزدوج قوي صعودي بالقرب من 6000 نقطة. لكي يتحقق هذا السيناريو الصعودي، ستكون مستويات المقاومة الرئيسية متوسطة الأجل 6060 نقطة (مستوى ما قبل الفجوة) و6130 نقطة (أعلى مستويات محلية حديثة).

المصدر: xStation5