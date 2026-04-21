كانت جلسة استماع كيفن وارش أمام مجلس الشيوخ اليوم ذات طابع سياسي واضح، وليس اقتصادياً فحسب. فقد سعى المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، من جهة، إلى تقديم نفسه كمؤيد لاحتياطي فيدرالي قوي وموثوق ومستقل، ومن جهة أخرى، كشخص يرغب في تغيير جذري في طريقة عمله. وكان من أبرز محاور شهادته انتقاد إطار التواصل والسياسة الحالي للاحتياطي الفيدرالي، لا سيما فيما يتعلق بالتوجيهات المستقبلية، وحجم ميزانيته العمومية، وتفسيره للتضخم. وفي الوقت نفسه، برزت مسألة الاستقلال السياسي بقوة، إذ كان على وارش الرد على المخاوف من احتمالية تقاربه الشديد مع دونالد ترامب، وتأثره به.

فيما يلي أبرز الاقتباسات من شهادته اليوم، مع سياقها.

"لن أكون أداة في يد الرئيس"

أكد وارش بشدة أنه لن يكون أداة في يد الإدارة الرئاسية. وكان هذا ردًا مباشرًا على مخاوف بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أنه، بصفته مرشح دونالد ترامب، قد يتعرض لضغوط سياسية في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. وفي روايته، تبقى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مبدأً أساسيًا.

"لن أوافق على أسعار فائدة أو التزامات محددة مسبقًا"

صرح بأنه لن يوافق أبدًا على قرارات أسعار فائدة محددة مسبقًا. وهذا يعزز رسالته بأن السياسة النقدية يجب أن تظل مرنة ومستندة إلى البيانات، بدلًا من أن تتشكل وفقًا للتوقعات السياسية.

"يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مستقلًا تمامًا"

شدد وارش مرارًا وتكرارًا على ضرورة أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مستقلًا تمامًا عن البيت الأبيض. وفي الوقت نفسه، حاول الموازنة بين هذه الرسالة ومقترحات سابقة تدعو إلى مزيد من التنسيق في بعض مجالات السياسة الاقتصادية.

"يجب على الاحتياطي الفيدرالي التعاون مع الحكومة بما يتجاوز السياسة النقدية." يقترح مزيدًا من التنسيق بين المؤسسات الحكومية، مع التأكيد في رسالته العامة على الفصل الواضح بين المسؤوليات المالية والنقدية.

"لا أؤمن بالتوجيه المسبق"

هذا أحد مواقفه الثابتة. ويجادل بأن الإعلان العلني عن مسار أسعار الفائدة المستقبلي يقلل من مرونة الاحتياطي الفيدرالي وقد يشوه توقعات السوق.

"البيانات المستخدمة اليوم غير كاملة"

ينتقد جودة بيانات التضخم والاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن نظام القياس الحالي لا يعكس ضغوط الأسعار الكامنة بشكل كامل.

"نحن بحاجة إلى إطار عمل جديد للتضخم"

يدعو إلى إعادة تصميم كيفية تحليل التضخم، ما يعني التحول من النماذج الحالية إلى مناهج أكثر حداثة وديناميكية.

"لقد ركز الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفرط على الصدمات العرضية"

يرى أن الاحتياطي الفيدرالي غالبًا ما استجاب لتقلبات الأسعار قصيرة الأجل بدلًا من التركيز على اتجاهات التضخم المستمرة.



"تقليص حجم الميزانية العمومية من شأنه تحسين فعالية السياسة النقدية"

يرى وارش أن الحجم الحالي للميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي يشوه آلية انتقال السياسة النقدية، وقد يؤدي إلى عواقب اقتصادية غير مقصودة.

"الأصول الرقمية جزء لا يتجزأ من النظام المالي"

يؤكد وارش أن الأصول الرقمية أصبحت الآن جزءًا دائمًا من النظام المالي، ولا يمكن تجاهلها في التحليل الاقتصادي الكلي.

"يشهد الاقتصاد تحولًا جذريًا في جانب العرض"

يشير إلى أن الاقتصاد يمر بتحول هيكلي، مدفوع بشكل كبير بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يجعل تطبيق النماذج الاقتصادية التقليدية أكثر صعوبة.

بمعنى أوسع، يحاول وارش الجمع بين روايتين متناقضتين جزئيًا. فمن جهة، يدافع بشدة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ويرفض التلميحات بأنه قد يخضع لسيطرة دونالد ترامب السياسية. وقد نفى صراحةً المخاوف من احتمال "سيطرة" الرئيس عليه، مؤكدًا أن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ بناءً على البيانات فقط، وفي إطار الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي. من جهة أخرى، ينسجم برنامجه الإصلاحي بوضوح مع نقاش أوسع حول تغيير توجهات الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشمل تقليص دور التوجيهات المستقبلية، وزيادة المرونة، وإعادة النظر في إطار التضخم، وتقليص أهمية الميزانية العمومية.

ونتيجةً لذلك، يمكن اعتبار شهادته محاولةً منه لترسيخ مكانته كمصلح مؤسسي أكثر من كونه استمرارًا لنهج الاحتياطي الفيدرالي الحالي. وفي الوقت نفسه، يبقى السؤال السياسي الأهم: هل سيقنع استقلاله المعلن أعضاء مجلس الشيوخ القلقين من تسييس البنك المركزي في ظل الضغوط الرئاسية القوية لخفض أسعار الفائدة؟