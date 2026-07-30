وزارة البترول المصرية: السيطرة على حريق اندلع في سفينتي إعادة تغويز وتخزين في ميناء دمياط دون إصابات

أعلنت وزارة البترول المصرية عن وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط شمال البلاد، فيما أكدت أنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

بحسب بيان الوزارة مساء أمس، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

كما أهابت وزارة البترول والثروة المعدنية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.

وكانت تقارير قد نقلت عن شركة أمبري للأمن البحري أن هجوماً بمسيرة استهدف منشأة أميركية عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء.

كما أضافت أمبري أن ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية تعرضت لهجوم بمسيرة أثناء رسوها في ميناء دمياط، وهو الأمر الذي نفاه مصدر أمني رفيع لـ"العربية" و"الحدث"، حيث أكد أن حديث بعض وكالات الأنباء عن "استهداف ميناء دمياط بطائرات مسيرة غير صحيح"، وأن هناك لجنة من وزارة البترول تعمل علي التحقيق في أسباب الحادث والجهات الأمنية تتابع بشكل كامل.