  
١٨:٢٣ · ٢٦ يونيو ٢٠٢٦

آراء الطلاب في جامعة ميشيغان أقل من المتوقع

مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم - جامعة ميشيغان

  • مؤشر ثقة المستهلك - جامعة ميشيغان: 49.5 (التوقعات: 50.0، القيمة السابقة: 48.9)
  • توقعات المستهلك - جامعة ميشيغان: 50.7 (التوقعات: 49.5، القيمة السابقة: 49.3)
  • الوضع الحالي - جامعة ميشيغان: 47.7 (التوقعات: 48.8، القيمة السابقة: 48.4)
  • توقعات التضخم لخمس سنوات - جامعة ميشيغان: 3.3% (التوقعات: 3.3%، القيمة السابقة: 3.4%)
  • توقعات التضخم لسنة واحدة - جامعة ميشيغان: 4.6% (التوقعات: 4.6%، القيمة السابقة: 4.6%)

بيانات اقتصادية أمريكية أخرى

  • مخزونات التجزئة الأمريكية باستثناء السيارات (بيانات أولية)، شهريًا: 0.4% (القيمة السابقة: 0.6%)
  • مخزونات الجملة الأمريكية (أولي)، شهرياً: 0.3% (التوقعات: 0.4%، السابق: 0.6%)
  • ميزان التجارة الأمريكية المتقدمة في السلع: -105.8 مليار دولار (التوقعات: -85.0 مليار دولار، السابق: -83.01 مليار دولار)

المصدر: xStation5

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