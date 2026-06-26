آراء الطلاب في جامعة ميشيغان أقل من المتوقع

مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم - جامعة ميشيغان
- مؤشر ثقة المستهلك - جامعة ميشيغان: 49.5 (التوقعات: 50.0، القيمة السابقة: 48.9)
- توقعات المستهلك - جامعة ميشيغان: 50.7 (التوقعات: 49.5، القيمة السابقة: 49.3)
- الوضع الحالي - جامعة ميشيغان: 47.7 (التوقعات: 48.8، القيمة السابقة: 48.4)
- توقعات التضخم لخمس سنوات - جامعة ميشيغان: 3.3% (التوقعات: 3.3%، القيمة السابقة: 3.4%)
- توقعات التضخم لسنة واحدة - جامعة ميشيغان: 4.6% (التوقعات: 4.6%، القيمة السابقة: 4.6%)
بيانات اقتصادية أمريكية أخرى
- مخزونات التجزئة الأمريكية باستثناء السيارات (بيانات أولية)، شهريًا: 0.4% (القيمة السابقة: 0.6%)
- مخزونات الجملة الأمريكية (أولي)، شهرياً: 0.3% (التوقعات: 0.4%، السابق: 0.6%)
- ميزان التجارة الأمريكية المتقدمة في السلع: -105.8 مليار دولار (التوقعات: -85.0 مليار دولار، السابق: -83.01 مليار دولار)
المصدر: xStation5
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ملخص السوق: انخفاضات في جميع أنحاء السوق الأوروبية
انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.3% قبل افتتاح السوق الأمريكية 📉 وانخفاض أشباه الموصلات بنسبة 13%
الأسهم الصينية في حالة ذعر 🚩 انخفض سهم علي بابا بنسبة 50% عن أعلى مستوى له على الإطلاق