رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في أستراليا 🔎 هل يُعدّ ذلك مؤشراً تحذيرياً للأسواق؟

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.35%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وجاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات السوق، ويعكس استجابة أكثر تشددًا للتضخم المستمر، ومرونة سوق العمل، وتزايد المخاطر الخارجية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز. وقد تلقى المستثمرون الآن تأكيدًا على استعداد البنوك المركزية للعودة إلى سياسة التشديد النقدي، حتى بعد الزيادات القياسية في أسعار الفائدة التي شهدتها السنوات السابقة.

بلغ معدل التضخم في أستراليا 4.6% على أساس سنوي في مارس 2026، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، وهو ما يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2 و3%. كما لا تزال مؤشرات التضخم الأساسي مرتفعة، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تقتصر على المكونات الأكثر تقلبًا.

لا يزال سوق العمل يمنح بنك الاحتياطي الأسترالي مجالًا للتشديد النقدي، حيث استقر معدل البطالة عند 4.3%، وظلت نسبة المشاركة مرتفعة. ومع ذلك، يكمن الخطر الرئيسي الذي يواجه بنك الاحتياطي الأسترالي في استمرار تضخم أسعار الخدمات، والذي قد يبقى مرتفعًا حتى مع تقدم عملية خفض التضخم في أسعار السلع.

تدهور الوضع العالمي نتيجةً لزيادة تقلبات أسواق الطاقة، لا سيما في أعقاب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات خطوط إمداد النفط. وقد تدفع أسعار الطاقة المرتفعة التضخم إلى الارتفاع مجددًا في الربع الثاني، خاصةً من خلال ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنتاج بشكل عام.

وفقًا لشركة تي رو برايس، من المرجح أن يُفضّل بنك الاحتياطي الأسترالي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الآثار الجانبية ومنع ارتفاع توقعات التضخم. وقبل اتخاذ القرار، كانت الأسواق تُشير إلى احتمال بنسبة 75% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ونحو 2.5 رفع إضافي بحلول نهاية عام 2026.

في المقابل، اعتبرت شركة فان إيك رفع سعر الفائدة أمرًا محسومًا، مشيرةً إلى أن التضخم كان مستقرًا بالفعل حتى قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ورأى أنتوني مالوف من شركة إيبوري أن مبررات تشديد السياسة النقدية واضحة: فالتضخم لا يزال مرتفعًا، وسوق العمل لا يزال يُظهر مرونة.

يبقى متوسط ​​التضخم المُعدّل عند 3.3%، مما يُعزز الرأي القائل بأن ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي. لا يزال نمو التوظيف قويًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بالوظائف بدوام كامل، مما يقلل من خطر التباطؤ الفوري عقب رفع سعر الفائدة. ويواصل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) نهجه في مكافحة التضخم، حيث يعتمد مسار سعر الفائدة حاليًا بشكل كبير على أسعار الطاقة، وتضخم الخدمات، ومرونة سوق العمل.

ملخص (بنك الاحتياطي الأسترالي - ما بعد القرار وتصريحات المحافظ بولوك)

يشير بنك الاحتياطي الأسترالي إلى وجود مشكلة هيكلية في العرض في الاقتصاد، حيث يقترب النشاط من حدود الطاقة الإنتاجية.

يؤكد البنك المركزي على ضرورة كبح الطلب لمواءمته بشكل أفضل مع العرض المحدود.

يُنظر إلى نمو الأجور الحقيقية كعامل خطر قد يعيق عودة التضخم إلى المستوى المستهدف إذا ظل مرتفعًا للغاية.

يشير بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن فائض الطلب مقارنةً بالعرض في السابق كان محركًا رئيسيًا للتشديد النقدي، حتى قبل الصراع في الشرق الأوسط.

يسلط البنك المركزي الضوء على دور السياسة المالية، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي الإضافي للأسر قد يزيد من صعوبة كبح الطلب.

لا يزال سوق العمل متماسكًا، ومن المتوقع أن يستمر نمو التوظيف على الرغم من تشديد السياسة النقدية.

يؤكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن مهمته تشمل كلاً من التضخم والتوظيف الكامل، لكن التوازن بينهما يعتمد على المخاطر الاقتصادية الكلية السائدة.

حالياً، يُركز بشكل أكبر على كبح التضخم، مع الاستمرار في مراقبة مخاطر سوق العمل.

يُقر بنك الاحتياطي الأسترالي بأن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي يُشكل عبئاً على الأسر، لكن التضخم يُؤدي أيضاً إلى تآكل الدخول الحقيقية.

من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 4.8% في يونيو، على الرغم من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة بسبب التطورات الجيوسياسية.

وقد زادت صدمة أسعار النفط من الضغوط التضخمية، وامتدت آثارها إلى قطاعات أخرى من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وحتى في حال انخفاض أسعار النفط، فمن المتوقع أن تستمر الآثار التضخمية لبعض الوقت.

ويشير بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه لولا الصراع في الشرق الأوسط، لكان مسار أسعار الفائدة أقل تقييداً، لكن الظروف الحالية تتطلب موقفاً أكثر تشدداً.

يُؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض الدخول الحقيقية للأسر، مما يُفاقم الأوضاع الاقتصادية العامة.

يُقر البنك المركزي بمخاطر الركود في حال استمرار الصراع، لكنه يُشدد على أنه سيُقيّم هذه المخاطر باستمرار.

تداعيات السياسة النقدية: يظل بنك الاحتياطي الأسترالي معتمداً على البيانات ومرناً، ومستعداً لتعديل موقفه بناءً على التوازن بين التضخم والنمو وسوق العمل.

