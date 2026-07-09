ارتداد US100 بنسبة 1٪ 🔼SK hynix يجذب طلبًا قياسيًا قبل ظهوره لأول مرة في بورصة ناسداك.

على الرغم من التصحيح الأخير الذي شهدته أسهم أشباه الموصلات، لم يفقد المستثمرون العالميون اهتمامهم بالذكاء الاصطناعي. فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1%، بينما ساهم انخفاض أسعار خام برنت من حوالي 81 دولارًا أمريكيًا إلى أقل من 78 دولارًا أمريكيًا للبرميل في تخفيف بعض المخاوف لدى المستثمرين، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط. ووفقًا لبلومبيرغ، تجاوز الطلب على إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR) لشركة إس كيه هاينكس عدد الأسهم المتاحة بأكثر من سبعة أضعاف. وإذا تم تحديد السعر النهائي قريبًا من سعر السهم الحالي، فستصبح هذه الصفقة ثاني أكبر عملية إدراج في الولايات المتحدة لشركة أجنبية على الإطلاق.

النقاط الرئيسية:

تجاوز الطلب على إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة إس كيه هاينكس العرض بأكثر من سبعة أضعاف، حيث بلغ إجمالي الطلبات حوالي 171.5 مليار دولار أمريكي.

يمكن للشركة جمع حوالي 24.5 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها ثاني أكبر عملية إدراج أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة بعد شركة علي بابا.

على الرغم من تصحيح السوق بأكثر من 30% عن أعلى مستوياته القياسية، يواصل المستثمرون المؤسسيون زيادة انكشافهم بقوة على سوق ذاكرة الذكاء الاصطناعي

طلب هائل رغم تصحيح حاد في سعر السهم

تُطلق شركة إس كيه هاينكس طرح شهادات الإيداع الأمريكية (ADR) في وقتٍ تراجعت فيه معنويات المستثمرين تجاه أسهم أشباه الموصلات بشكلٍ ملحوظ. فقد انخفضت أسهم الشركة بنحو 30.5% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في أواخر يونيو، في حين شهدت منافستها الأمريكية، شركة مايكرون تكنولوجي، تصحيحًا مماثلًا. ونتيجةً لذلك، بدأ بعض المستثمرين يتساءلون عما إذا كان الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد بلغ حدًا مبالغًا فيه.

لكن بيانات بلومبيرغ تُظهر صورةً مختلفة تمامًا. فقد اجتذب طرح 177.9 مليون شهادة إيداع أمريكية طلبات بقيمة تقارب 171.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل طلبًا يفوق عدد الأوراق المالية المطروحة بأكثر من سبعة أضعاف.

يشير هذا إلى أن أكبر صناديق الاستثمار في العالم لم تنظر إلى التصحيح الأخير على أنه نهاية دورة الذكاء الاصطناعي، بل كفرصة لزيادة استثماراتها في إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

ثاني أكبر إدراج أجنبي في تاريخ وول ستريت

يمثل طرح شهادات الإيداع الأمريكية 17.79 مليون سهم عادي من أسهم إس كيه هاينكس. إذا تم تحديد سعر الإيداع الأمريكي (ADR) بما يتماشى مع سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ حوالي 2.08 مليون وون كوري للسهم، فستجمع الشركة حوالي 24.5 مليار دولار أمريكي.

سيجعل هذا الإدراج ثاني أكبر إدراج في الولايات المتحدة لشركة أجنبية، بعد طرح علي بابا القياسي الذي بلغ 25 مليار دولار أمريكي.

على الرغم من أن المحللين توقعوا قبل أسابيع قليلة أن يجمع الإدراج ما يقارب 29 مليار دولار أمريكي، إلا أن الانخفاض الأخير في سعر سهم إس كيه هاينكس قلل من العائدات المتوقعة. ومع ذلك، ظل طلب المستثمرين قويًا للغاية.

ومن المؤشرات الأخرى على أن إس كيه هاينكس تعتبر إدراجها في الولايات المتحدة علامة فارقة استراتيجية، هو المشاركة الشخصية لرئيس مجلس إدارة مجموعة إس كيه، تشي تاي وون. ووفقًا لمصادر في القطاع، سيحضر حفل إدراج الإيداع الأمريكي في بورصة ناسداك يوم الجمعة إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة إس كيه هاينكس، كواك نو جونغ، وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين.

خلال الفعالية، من المتوقع أن تُقدّم قيادة شركة SK hynix مزاياها التقنية واستراتيجيتها طويلة الأجل لنمو الذكاء الاصطناعي للمستثمرين العالميين.

سيُموّل عائدات الطرح بشكل أساسي توسيع الطاقة الإنتاجية. وتخطط SK hynix لبناء مصنع جديد لتصنيع أشباه الموصلات ومنشأة متطورة لتغليف الرقائق في كوريا الجنوبية لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على منتجات ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

كما يُتوقع أن يلتقي تشي تاي وون بمسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك Nvidia وTesla، مُسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية للشراكات مع أكبر عملاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم.

لا يزال كبار المستثمرين المؤسسيين متفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لبلومبيرغ، فقد اجتذب الطرح اهتمامًا من صناديق الاستثمار العالمية طويلة الأجل، وشركات الاستثمار المتخصصة في التكنولوجيا، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على آسيا.

وأفادت التقارير أن شركات Baillie Gifford وCoatue Management وSituational Awareness قد أبدت اهتمامًا بشراء شهادات إيداع أمريكية (ADRs) بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي. تشير هذه الالتزامات الكبيرة إلى أن كبار المستثمرين في العالم ما زالوا ينظرون إلى مصنّعي الذاكرة باعتبارهم من أكبر المستفيدين على المدى الطويل من ثورة الذكاء الاصطناعي.

وتقود هذه الصفقة بعضٌ من أكبر بنوك الاستثمار في وول ستريت، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان تشيس، وسيتي، مما يؤكد حجم الصفقة وأهميتها.

لماذا تُعدّ شركة SK hynix بهذه الأهمية لقطاع الذكاء الاصطناعي؟

تُعتبر SK hynix حاليًا من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي أحد أهم المكونات المستخدمة في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات مثل Nvidia وAMD. فبدون ذاكرة الجيل التالي، حتى أقوى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لن تتمكن من تقديم أداء تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي الحالي.

هذا يجعل SK hynix من أكثر المستفيدين المباشرين من الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فكل زيادة في شحنات وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تُصاحبها زيادة في الطلب على ذاكرة HBM المتقدمة.

من وجهة نظر المستثمرين، أصبحت SK hynix من أهم الشركات في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

هل يُعدّ هذا مؤشرًا إيجابيًا آخر لقطاع أشباه الموصلات؟

في رأيي، نعم. فلو كان المستثمرون يعتقدون حقًا أن طفرة الذكاء الاصطناعي تقترب من نهايتها، لكان من الصعب تفسير سبب جذب أحد أكبر الاكتتابات العامة في السنوات الأخيرة طلبًا يفوق العرض بأكثر من سبعة أضعاف.

والأهم من ذلك، أن هذا الطلب الهائل ظهر بعد أن انخفض سهم شركة SK hynix بأكثر من 30% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وبعد أن شهدت شركة Micron تصحيحًا مماثلًا. يشير هذا إلى أن المستثمرين المؤسسيين ما زالوا يتعاملون مع الضعف الأخير على أنه تصحيح طبيعي ضمن اتجاه نمو طويل الأجل أوسع نطاقًا.

على الرغم من أنه من المرجح أن تظل أسهم أشباه الموصلات مرتفعة على المدى القريب، إلا أن الطلب الاستثنائي على إصدار شهادات الإيداع الأمريكية (ADR) لشركة SK hynix يُظهر أن رأس المال المؤسسي يواصل بناء انكشاف طويل الأجل على الذكاء الاصطناعي. ينبغي اعتبار ذلك إشارة إيجابية ليس فقط لمصنعي الذاكرة، بل للنظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي أيضًا.

US100 وشهادات الإيداع الأمريكية لشركة SK hynix (الرسم البياني اليومي)

توقف US100 عن الانخفاض قرب المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي)، وقد يؤدي ارتفاعه فوق 30000 نقطة إلى تجدد التفاؤل في وول ستريت.

المصدر: xStation 5

ارتفعت أسهم شركة SK hynix المدرجة في البورصة الأوروبية بأكثر من 15% من أدنى مستوى لها مؤخراً، بينما لا تزال الأسهم أقل بنحو 15% من أعلى مستوياتها القياسية. ومرة ​​أخرى، شكّل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يوماً (EMA50) مستوى دعم فنياً هاماً.

المصدر: xStation 5