ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 📈 تباطؤ المخزونات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم بنسبة 2.6%، متجاوزةً مستويات فنية رئيسية. وجاء هذا الارتفاع بفضل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، التي أفادت بزيادة صافية في مخزونات الغاز الطبيعي الأسبوعية أقل من توقعات وول ستريت.

أبرز النقاط:

بيانات إدارة معلومات الطاقة: بلغ صافي الزيادة في المخزونات 73 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 12 يونيو 2026، وهو أقل من التوقعات البالغة 76 مليار قدم مكعب، ما يمثل تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بالزيادة الكبيرة التي سُجلت في الأسبوع السابق والتي بلغت 108 مليارات قدم مكعب.

إعادة توازن المخزونات: على الرغم من أن إجمالي المخزونات لا يزال أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات بمقدار 151 مليار قدم مكعب، إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ إلى 29 مليار قدم مكعب عن مستويات العام الماضي، ما يؤكد تحسنًا تدريجيًا في توازن العرض والطلب.

المصدر: EIA

الغاز الطبيعي (ساعة واحدة)

ارتفع الغاز الطبيعي متجاوزًا مستويات فيبوناتشي الرئيسية على الرسم البياني للساعة، مخترقًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 3.217، ويتجه نحو إعادة اختبار قمته الأخيرة. وواصلت العقود الآجلة مكاسبها اليوم لتصل إلى 2.6%، بعد اختبارها لفترة وجيزة لمتوسط ​​متحرك أسي لـ 100 فترة (EMA100؛ باللون الأرجواني الداكن) على الرسم البياني للساعة. وبشكل عام، لا يزال السعر متذبذبًا بقوة بين 3.000 و3.360، لذا حتى اختراق القمة الأخيرة سيتطلب زخمًا كبيرًا لبدء اتجاه صعودي حقيقي.

المصدر: xStation5