📈 ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2% اليوم، متجاوزة 73 دولارًا للبرميل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا في مضيق هرمز. ووفقًا للتقارير، تضررت ثلاث سفن تجارية على الأقل، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، وناقلة نفط خام سعودية عملاقة، وسفينة أخرى استُهدفت بطائرة مسيرة.

اتهمت قطر إيران بتنفيذ الهجوم، واصفةً إياه بالانتهاك الخطير للقانون الدولي وتهديد أمن إمدادات الطاقة العالمية.

في الوقت نفسه، أعلنت إيران أنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا استمرت واشنطن في توجيه التهديدات العسكرية.

هجمات جديدة على ناقلات النفط تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

تشهد أسعار النفط ارتفاعًا حادًا في أعقاب تقارير عن هجمات إضافية في أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم. وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض عدة سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز لهجوم، ما أسفر عن تضرر ثلاث سفن على الأقل.

كان أخطر حادثة هي تلك التي استهدفت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركايات"، التي أصيبت بقذيفة قرب سواحل عُمان. اندلع حريق في غرفة المحركات، مما أثار مخاوف من احتمال وقوع انفجار. كما وردت أنباء عن تضرر ناقلة النفط الخام السعودية العملاقة "وديان"، بينما أصيبت سفينة ثالثة بطائرة مسيرة، ما أدى إلى أضرار هيكلية طفيفة. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تُسجّل أي إصابات أو حوادث تسرب بيئي.

إيران تنفي مسؤوليتها، لكنها كانت قد حذّرت السفن.

على الرغم من أن إيران لم تعلن مسؤوليتها رسمياً عن الهجمات، إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي أفاد بأن إحدى الناقلات على الأقل تجاهلت تحذيرات سابقة من القوات الإيرانية بشأن مسار الشحن المعتمد عبر المضيق. وذكرت التقارير أن السفن الثلاث كانت تبحر على طول المسار الجنوبي قرب سواحل عُمان، وهو المسار الذي حذّرت إيران من استخدامه الأسبوع الماضي.

أدانت قطر ودول الخليج إيران.

وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بأنه "انتهاك جسيم وصريح للقانون الدولي"، متهمةً إيران بتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي. ودعت الدوحة إلى وقف فوري لأي أعمال تُعرّض حركة الملاحة البحرية للخطر، وطالبت بمحاسبة إيران على أي تبعات ناجمة عن هذه الهجمات.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالهجوم "الوحشي" على ناقلة النفط القطرية، واصفاً إياه بالتصعيد الخطير الذي يُهدد الاستقرار الإقليمي. وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم ضد أي هجمات أخرى.

وتستمر التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في التصاعد. وتتلقى أسعار النفط دعماً أيضاً من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تعود إلى المفاوضات إذا استمرت الولايات المتحدة في توجيه التهديدات العسكرية. ولا تزال المحادثات معلقة خلال فترة الحداد التي استمرت أسبوعاً في أعقاب وفاة المرشد الأعلى الإيراني.

جاءت تصريحاته بعد يوم من تحذير الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستُنهي "المهمة" في التعامل مع إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

أهمية مضيق هرمز

يُعدّ مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة الحيوية في العالم. ففي أوقات السلم، يمرّ عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية، ما يعني أن حتى الحوادث العسكرية المعزولة قد تزيد بسرعة من علاوة المخاطر الجيوسياسية المُضمنة في أسعار الطاقة.

في الوقت الراهن، لا تتوقع الأسواق انقطاعًا طويل الأمد لإمدادات الطاقة العالمية. ومع ذلك، تُبرز الهجمات الأخيرة مدى هشاشة الوضع الأمني. فأي تصعيد إضافي أو فرض قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات أعلى.

رسوم بيانية للنفط (يومي وساعة واحدة)

يشهد خام برنت انتعاشًا اليوم، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ 30 يونيو، ليصل إلى ما يقارب 74 دولارًا للبرميل.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5