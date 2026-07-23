ارتفاع أسهم شركة ServiceNow بنسبة 7% بعد إعلان الأرباح 🔼 هل قطاع البرمجيات على وشك الانتعاش؟

ارتفعت أسهم شركة ServiceNow بنحو 7% في التداولات المسائية عقب إعلان الشركة عن أرباح الربع الثاني، والتي فاقت توقعات وول ستريت في كلٍ من الإيرادات والأرباح. ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات الاشتراكات للعام بأكمله للمرة الثانية هذا العام، مشيرةً إلى استمرار الطلب القوي على برامجها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتُسهم هذه النتائج في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ما يُسمى بـ"نهاية عصر SaaS"، وهي فكرة مفادها أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يُقلل الطلب على برامج SaaS التقليدية.

أهم الحقائق

ارتفعت الإيرادات إلى 3.99 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.93 مليار دولار، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.90 دولار مقابل متوسط ​​التوقعات البالغ 0.86 دولار.

رفعت ServiceNow توقعاتها لإيرادات الاشتراكات لعام 2026 إلى ما بين 15,755 و15.770 مليار دولار، وأعلنت أن القيمة السنوية للعقود ( ACV ) لمنتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تجاوزت بالفعل مليار دولار.

ارتفعت أسهم ServiceNow بنحو 7% في التداولات المسائية عقب صدور التقرير، لتعاود الارتفاع فوق مستوى 100 دولار.

لا يزال الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو الشركة. تواصل ServiceNow توسيع منصتها المؤسسية للذكاء الاصطناعي من خلال نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وإدارة علاقات العملاء، والموارد البشرية. وقد أفادت الشركة بأن قيمة العقود السنوية للذكاء الاصطناعي قد تجاوزت مليار دولار أمريكي، محققةً هذا الإنجاز قبل أهدافها الداخلية. وتتوقع الإدارة الآن أن تتجاوز قيمة العقود السنوية للذكاء الاصطناعي 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، بينما من المتوقع أن تمثل منتجات الذكاء الاصطناعي حوالي 30% من إجمالي قيمة العقود السنوية بحلول عام 2030. كما تعمل الشركة على توسيع منتجات مثل AI Control Tower ومتخصصي الذكاء الاصطناعي المستقلين في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والذين يمكنهم بالفعل حل 80-85% من طلبات الخدمة دون تدخل بشري.

رفعت ServiceNow توقعاتها مرة أخرى. هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ترفع فيها ServiceNow توقعاتها لإيرادات الاشتراكات. وتتوقع الإدارة الآن أن تتراوح إيرادات الاشتراكات لعام 2026 بين 15,755 و15,770 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 21% تقريبًا بالعملة الثابتة. ارتفعت إيرادات الاشتراكات في الربع الثاني بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 3.88 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي التزامات الأداء المتبقية بنسبة 22% ليصل إلى 29 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، حافظت الشركة على توقعاتها لهامش التشغيل السنوي عند 31.5% وتوقعاتها لهامش التدفق النقدي الحر عند 35%.

يواصل الذكاء الاصطناعي المؤسسي تحدي فكرة "نهاية البرمجيات كخدمة" (SaaS).

وصرح الرئيس التنفيذي، بيل ماكديرموت، بأن الشركة لم تشهد دورات مبيعات مؤسسية أطول على الرغم من ارتفاع إنفاق الشركات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ووفقًا للإدارة، يبحث العملاء بشكل متزايد عن حلول الذكاء الاصطناعي التي تُؤتمت عمليات الأعمال بدلاً من مجرد توفير الوصول إلى نماذج اللغة، مما يُعزز مكانة ServiceNow كمنصة مؤسسية تربط الذكاء الاصطناعي بالعمليات اليومية. وتواصل الشركة تعزيز شراكاتها مع مايكروسوفت، وإنفيديا، وأكسنتشر، مع توسيع منصتها بعد استحواذها على Moveworks وArmis. أقرت الإدارة أيضًا بأن جزءًا من الأداء القوي الاستثنائي للربع الثاني يعكس تحقيق بعض الإيرادات من عملاء الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مع التأكيد على أن الدافع الرئيسي ظل الطلب القوي على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تُظهر ServiceNow أن الذكاء الاصطناعي بدأ يُحقق عوائد ملموسة.

ولعل أهم ما يُستخلص من مكالمة الأرباح هو أن ServiceNow لا تبيع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُقدم حلولًا مؤسسية متكاملة تُؤتمت العمل وتُحقق نتائج أعمال ملموسة. يستطيع متخصصو الذكاء الاصطناعي في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) حل 80-85% من طلبات الخدمة دون تدخل بشري، مما يُقلل أوقات الإنجاز من يومين إلى حوالي 20 دقيقة، في حين ازداد عدد العملاء الذين يُشغلون الذكاء الاصطناعي الآلي في بيئات الإنتاج تسعة أضعاف خلال الأشهر التسعة الماضية. وينعكس ذلك مباشرةً على تحقيق الأرباح: فقد تجاوزت القيمة السنوية لعقود الذكاء الاصطناعي مليار دولار، وتستهدف الشركة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، وتُحقق منتجاتها الجديدة المُصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي زيادات في الأسعار تتراوح بين 20 و30%. تؤكد الإدارة أن العملاء يدفعون مقابل النتائج لا مقابل الرموز، وهو نموذج من شأنه أن يساعد في حماية هوامش الربح مع تعزيز الميزة التنافسية لشركة ServiceNow على الموردين الذين يقدمون نماذج الذكاء الاصطناعي فقط أو أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة.

سعر سهم ServiceNow (الفترة الزمنية D1)

تشهد أسهم ServiceNow ارتفاعًا بعد إعلان الأرباح، لكنها لا تزال تتداول بانخفاض يقارب 60% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. حتى بافتراض افتتاح السهم قرب 105 دولارات أمريكية، فإنه سيظل بحاجة إلى ارتفاع بنسبة 20% تقريبًا لاستعادة متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر).

المصدر: xStation5