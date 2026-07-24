🔼 ارتفاع DE40 وسط إعلان أرباح شركة SAP

- يتقدم مؤشر DE40 (العقد الآجل لمؤشر داكس الألماني) ويختبر مستوى 25,000 نقطة.
- ارتفعت أسهم شركة SAP بأكثر من 6% عقب إعلان الشركة عن أرباحها الفصلية.
- جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا أقوى بكثير من توقعات السوق.
- يتقدم مؤشر DE40 (العقد الآجل لمؤشر داكس الألماني) ويختبر مستوى 25,000 نقطة.
- ارتفعت أسهم شركة SAP بأكثر من 6% عقب إعلان الشركة عن أرباحها الفصلية.
- جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا أقوى بكثير من توقعات السوق.
افتتح مؤشر داكس جلسة تداول يوم الجمعة على ارتفاع، مدعومًا بشكل أساسي بانتعاش قوي في أسهم شركة SAP. وقد طغى تحسن المعنويات المحيطة بأكبر شركة تكنولوجيا في ألمانيا على المخاوف بشأن أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تقدم المؤشر الألماني القياسي نحو مستوى 25,000 نقطة.
- ارتفعت أسهم SAP بنسبة تقارب 7% بعد إعلان نتائج الربع الثاني. وقد تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية للشركة، والتي لا تزال محرك نموها الرئيسي. ونظرًا للوزن الكبير الذي تمثله أسهم SAP في مؤشر داكس، فقد ساهم هذا الارتفاع في تخفيف الضغوط الناجمة عن أحدث الإجراءات التجارية الأمريكية.
- فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% و12.5% على الواردات من 60 شريكًا تجاريًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة بتوقيت ألمانيا، بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%.
- أظهرت الأسواق رد فعل هادئًا نسبيًا تجاه الرسوم الجمركية الجديدة، لأنها لا تمثل عبئًا إضافيًا مقارنةً بإطار الرسوم الجمركية السابق.
- تُعدّ فولكس فاجن من بين الشركات التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في أدائها اليوم. فعلى الرغم من الطلب القوي على السيارات الكهربائية الصغيرة، حذّرت الشركة المستثمرين من انخفاض الإيرادات، ما أدّى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 2.5% تقريبًا.
- ونتيجةً لذلك، تُصنّف فولكس فاجن ضمن أضعف الشركات أداءً في مؤشر داكس، حيث يُركّز المستثمرون على تراجع توقعات مبيعات الشركة. في المقابل، تجذب شركة أتوس سوفتوير الأنظار في مؤشر إس دي إيه إكس، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 7% تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا إلى 51.2، متجاوزًا التوقعات التي كانت 49.7، ومسجلًا ارتفاعًا عن 49.5 في الشهر السابق. وحافظ مؤشر مديري المشتريات للخدمات على استقراره عند 49.6، متجاوزًا التوقعات التي كانت 49.0، ومُحسّنًا من 48.6 سابقًا، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية إلى 52.2، متجاوزًا التوقعات التي كانت 50.5 والقراءة السابقة البالغة 50.3.
مخطط DE40 (الفترة الزمنية D1)
يختبر عقد داكس الآجل حاليًا الحد السفلي لقناة سعره الصاعدة. قد يشير ارتداد السعر فوق 25,100 نقطة، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة (الخط البرتقالي)، إلى زخم صعودي متجدد. يقع مستوى الدعم الرئيسي حول 24,500 نقطة. قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى فتح المجال لانخفاض نحو 23,800 نقطة، وهو المستوى الذي شهدنا عنده ردود فعل سعرية سابقة، تميزت بظهور ذيول شموع طويلة سفلية في شهري أبريل ومايو من هذا العام.
المصدر: xStation5
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