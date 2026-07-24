🔼 ارتفاع DE40 وسط إعلان أرباح شركة SAP

ارتفعت أسهم

بنسبة تقارب 7% بعد إعلان نتائج الربع الثاني. وقد تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية للشركة، والتي لا تزال محرك نموها الرئيسي. ونظرًا للوزن الكبير الذي تمثله أسهم

في مؤشر داكس، فقد ساهم هذا الارتفاع في تخفيف الضغوط الناجمة عن أحدث الإجراءات التجارية الأمريكية.