📈 ارتفاع EURUSD بنسبة 0.5%

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم بنسبة تقارب 0.5% ليصل إلى ما يقارب 1.173 وسط ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وتزايد الإقبال على المخاطرة في وول ستريت. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، مشيرًا إلى أن ضغوط الأسعار من أسواق الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاعها وعدم استقرارها حتى مع انتهاء الصراع الإيراني. بالطبع، يُضيف هذا مزيدًا من عدم اليقين وقد يُبطئ الاقتصاد الأوروبي. سيراقب البنك ليس فقط التضخم نفسه، بل أيضًا استجابة الأسواق والمستهلكين له، مما يجعل أي رفع إضافي لأسعار الفائدة في منطقة اليورو أمرًا محفوفًا بالمخاطر. مع ذلك، لم تكن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية اليوم قوية.

جاء النمو مخيبًا للآمال بعض الشيء، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.0% مقابل 2.3% متوقعة، لكن وضع المستهلك لا يزال قويًا: فقد ارتفع الإنفاق الاسمي بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما فاجأ نمو الدخل الجميع بارتفاعه. يبدو سوق العمل أيضًا متماسكًا، حيث كانت طلبات إعانة البطالة أقل بكثير من التوقعات. لكن المشكلة الأكبر تكمن في التضخم. لا يزال مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي مرتفعًا، بينما كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أقوى من المتوقع وفقًا للقياس الأولي، وتسارع مؤشر تكلفة التوظيف إلى 0.9%، مما يشير إلى أن ضغوط الأجور لم تهدأ تمامًا. عمومًا، لا تُعد هذه البيانات مؤشرًا على ركود اقتصادي، ولكنها أيضًا لا تُشير بوضوح إلى انخفاض التضخم. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تدعم هذه البيانات موقفًا حذرًا وتقلل من الحاجة المُلحة لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي لليوم

نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (ربع سنوي، سنوي): 2.0% مقابل 2.3% متوقع، 0.5% سابق

مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي: 3.6% مقابل 3.9% متوقع، 3.7% سابق

معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (معدل سنوي): 3.6% مقابل 3.6% متوقع، 3.7% سابق

ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة: 4.5% مقابل 4.5% متوقع، 2.9% سابق

ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة: 4.3% مقابل 4.1% متوقع، 2.7% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (سنويًا): 3.5% مقابل 3.5% متوقع، 2.8% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (شهريًا): 0.7% مقابل 0.7% متوقع، 0.4% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة (سنويًا): 3.2% مقابل 3.2% متوقع، 3.0% سابق

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة (شهريًا): 0.3% مقابل 0.3% متوقع، 0.4% سابق

الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة شهريًا: 0.9% مقابل 0.9% متوقع، 0.5% سابق

الدخل الشخصي في الولايات المتحدة شهريًا: 0.6% مقابل 0.3% متوقع، -0.1% سابق

الاستهلاك الشخصي الحقيقي في الولايات المتحدة شهريًا: 0.2% مقابل 0.3% متوقع، 0.1% سابق

طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة: 189 ألفًا مقابل 212 ألفًا متوقعًا، 214 ألفًا سابق

طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة: 1.785 مليونًا مقابل 1.815 مليونًا متوقعًا، 1.821 مليونًا سابقًا

مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة: 0.9% مقابل 0.8% متوقع، 0.7% سابق

يشهد التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً مجدداً، وإذا أظهر المستهلكون الأوروبيون مرونة في مواجهة هذا الارتفاع، فإن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لا يزال مطروحاً.

المصدر: XTB Research, ECB, Macrobond