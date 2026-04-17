ارتفاع في تقييمات شركات الطيران الأوروبية

أدى بيان رسمي من إيران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح مضيق هرمز إلى انهيار أسعار النفط وعودة قوية لشهية المخاطرة. وكانت شركات الطيران الأوروبية من بين أكبر المستفيدين.

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية قد حذر قبل أيام قليلة من أن أوروبا لا تملك سوى ما يكفي من وقود الطائرات لمدة ستة أسابيع تقريبًا، وبدأت بعض شركات الطيران، مثل لوفتهانزا، بتقليص رحلاتها.

وقد أدت التصريحات الحاسمة من ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن النزاع في مضيق هرمز، والتي كانت تضغط على تقييمات شركات الطيران، وخاصة في أوروبا، إلى تغيير جذري في توجهات السوق. وتشهد الأسهم ارتفاعًا يتراوح بين 5% و10% تقريبًا، في محاولة لتعويض خسائرها الأخيرة.

على الرغم من المكاسب القوية، لا تزال جميع شركات الطيران الأوروبية الكبرى أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب. ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الشركات كانت تعاني بالفعل من انخفاض مستمر وطويل الأمد حتى قبل الحرب. في المتوسط، لا تزال تقييمات الشركات أقل بنسبة مئوية قليلة من مستويات أوائل فبراير. المصدر: xStation5