⬆️ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد تصعيد إيران

ترتفع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وقد ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 2%، ليقترب من 85 دولارًا للبرميل. وهذا أعلى مستوى له منذ الانخفاض الحاد الذي شهده بين 12 و15 يونيو/حزيران.

الوضع في مضيق هرمز وخطط الولايات المتحدة:

أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض الحصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز. ورغم أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستتولى دور الضامن الأمني ​​لهذا الممر المائي الحيوي، فقد أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم (تعويض) بنسبة 20% على جميع الشحنات الأخرى المستفيدة من هذا الحصار.

رد فعل إيران وخططها:

على الرغم من الحصار الأمريكي المفروض على السفن التجارية الإيرانية، فإن طهران لا تتراجع وتؤكد عزمها على مواصلة تصدير موادها الخام إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، أفادت بتعرض ناقلتين عملاقتين للهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز.

خلفية السوق:

يؤدي تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران إلى تأجيل إمكانية فتح مضيق هرمز سريعًا. ويثير هذا الوضع مخاوف متجددة بشأن التضخم، ويزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تجدر الإشارة إلى أن مخزونات النفط الخام الأمريكية منخفضة للغاية بالفعل مقارنةً بالسنوات الأخيرة، وهي الأدنى منذ ثمانينيات القرن الماضي. إذا لم تُستأنف حركة الملاحة، فقد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. أما إذا استمر الوضع متوترًا مع استمرار حركة الملاحة بشكل محدود، فمن المرجح أن تصل الأسعار إلى منطقة إمداد مهمة في حدود 88-90 دولارًا للبرميل، حيث تقع مستويات فنية هامة.

بلغت المخزونات التجارية الأمريكية أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠١٨، بينما وصلت الاحتياطيات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقد يؤدي أي انخفاض إضافي في المخزونات والاحتياطيات إلى إثارة مخاوف بشأن أمن الطاقة في الولايات المتحدة، على الرغم من اكتفائها الذاتي شبه الكامل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لطالما شكلت مخزونًا احتياطيًا للإمدادات إلى الدول الآسيوية.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

رسم بياني لخام برنت على أساس يومي (D1)

ارتفع سعر النفط الخام بأكثر من 20% عن أدنى مستوى محلي له في بداية الشهر، ويقترب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 للموجة الصعودية المرتبطة بالصراع الإيراني. وتعزز نطاق 88-90 دولارًا أمريكيًا بالانخفاضات المحلية ومتوسط ​​50 فترة. المصدر: xStation5