🔼 ارتفاع JP225 بنسبة 2%

ارتفع مؤشر اليابان 225 الآجل بأكثر من 2% اليوم، مدعومًا باستمرار ضعف الين الياباني الذي عزز أداء كبار المصدرين في البلاد من خلال تحسين توقعات أرباح المبيعات الخارجية. وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5%، معوضًا جزءًا من خسائره الأخيرة، بقيادة شركات العقارات والبنوك ومواد أشباه الموصلات.

كانت أسهم روهم (+14%)، وسومكو (+11%)، وكيوكسيا (+9%) من بين الأسهم الأفضل أداءً، مما يشير إلى عودة المستثمرين إلى أسهم مختارة في سلسلة توريد أشباه الموصلات بعد التصحيح الحاد الأخير. وظل اتساع نطاق السوق قويًا بشكل استثنائي، حيث فاق عدد الأسهم الرابحة عدد الأسهم الخاسرة بأكثر من ثلاثة أضعاف في بورصة طوكيو، مما يدل على عمليات شراء واسعة النطاق بدلًا من مكاسب مدفوعة بعدد قليل من الشركات الكبرى.

ظل اتساع نطاق السوق قويًا للغاية، حيث فاق عدد الأسهم الرابحة عدد الأسهم الخاسرة بأكثر من ثلاثة أضعاف في بورصة طوكيو، مما يشير إلى عمليات شراء واسعة النطاق بدلًا من مكاسب مدفوعة بعدد قليل من الشركات الكبرى.

يشير الانخفاض الأخير بنسبة 27% في مؤشر نيكاي للتقلبات، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، إلى تحسن الإقبال على المخاطرة وتخفيف المخاوف بشأن تقلبات السوق على المدى القريب.

لا تزال البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع داعمة بشكل معتدل للأسهم اليابانية. فقد تعافى خام برنت فوق 72 دولارًا للبرميل، ولا يزال الين الياباني ضعيفًا، وارتفع الذهب بنسبة 1.5%، مما يعكس بيئة سوقية يستمر فيها الطلب على الأصول الدفاعية رغم تحسن معنويات المستثمرين تجاه الأسهم.

عقد JP225 الآجل (النصف الأول)

لا يزال عقد JP225 الآجل يتداول دون المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لفترة 50 و200، مما يشير إلى أن المشترين لا يزالون بحاجة إلى إثبات قدرتهم على استعادة السيطرة على الاتجاه. تقع المقاومة الرئيسية حاليًا حول 7000 نقطة، وقد يؤدي اختراق مستدام فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك نحو 7200 نقطة، حيث شكلت ردود الفعل السعرية السابقة منطقة مقاومة مهمة.

المصدر: xStation 5

سوفت بنك (D1)

انخفض سهم عملاق التكنولوجيا الياباني سوفت بنك (SFT.DE) بأكثر من 30% عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في أوائل يونيو. إذا استقر الانخفاض الحالي عند هذه المستويات، فقد يُشابه نمط التصحيح 1:1 الذي شوهد في خريف 2025. يقع مستوى الدعم الرئيسي قرب 28، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، بينما تقع المقاومة الرئيسية حول 35، حيث يتزامن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا مع فجوة سعرية كبيرة.

المصدر: xStation 5