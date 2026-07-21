ارتفاع البيتكوين فوق 66 ألف دولار مع تعافي تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، لكن شركة جلاسنود تحذر من تقلبات أعلى.

ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 66000 دولار، في حين تشير التدفقات الفورية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين إلى عودة تدريجية إلى التراكم بعد عدة أسابيع من البيع دون انقطاع تقريبًا. والأهم من ذلك، أن السعر قد اخترق فوق منطقة 65000 دولار وعاد إلى ما فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA50)، مما أدى إلى تحسين التوقعات الفنية على المدى القصير.

ولحسن الحظ، تعزز نشاط الشراء أيضًا في جميع أنحاء سوق المعادن الثمينة، مما قد يشير إلى تجدد الاهتمام بالأصول التي ترتبط تاريخيًا سلبًا بالدولار الأمريكي والتي شهدت ضغوط بيع شديدة في الأشهر الأخيرة. من منظور فني، تمثل منطقة 64000 دولار - 65000 دولار الآن أول مستوى دعم رئيسي لبيتكوين، تليها منطقة 57000 دولار، حيث ظهرت اهتمامات الشراء السابقة.

ماذا يرى غلاسنود؟

وفقًا لـ Glassnode، دخلت Bitcoin مرحلة التوحيد بعد الارتداد من مستويات أقل من 58000 دولار. وفي حين أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال سليمًا، فقد بدأ الزخم في التباطؤ، وتشير أحجام التداول الفوري الضعيفة نسبيًا إلى أن المستثمرين ما زالوا يبحثون عن تأكيد أقوى على أن التعافي مستدام.

وفي الوقت نفسه، أصبح تحديد المواقع في سوق المشتقات أقل دفاعية. ويستمر الاهتمام المفتوح بالعقود الآجلة والخيارات في الارتفاع، وقد تحول متداولو العقود الآجلة الدائمة إلى مراكز الشراء الصافية، وانخفض الطلب على الحماية الهبوطية. ومع ذلك، تشير Glassnode إلى أنه يتم إعادة بناء الرافعة المالية بحذر، حيث تظل معدلات التمويل منخفضة نسبيًا ولا تشير بعد إلى سوق محموم.

ويعتقد محللو الشركة أيضًا أن ضغط البيع المؤسسي قد يتلاشى. ويشيرون إلى تحسن التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة وحقيقة أن العديد من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة يعودون نحو نقطة التعادل. ومع ذلك، تظل تدفقات رأس المال الإجمالية حذرة، كما يتضح من الانكماش المستمر في الرسملة الشهرية المحققة.

الخطر الأكبر، وفقًا لـGlassnode، هو التكوين المتغير للمشاركين في السوق. ويمتلك الآن مستثمرون على المدى القصير حصة متزايدة من رأس المال، والذين يميلون إلى الاستجابة بقوة أكبر لتقلبات الأسعار والتحولات في الزخم. وهذا يعني أن البيتكوين تواصل الاستفادة من الدعم المقدم من حامليها على المدى الطويل والربحية القوية للمستثمرين، ولكن الارتفاعات والتصحيحات المستقبلية قد تصبح أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ.

ويخلص Glassnode إلى أن السوق لا يزال يتمتع بالمرونة بشكل أساسي ولكنه أصبح حساسًا بشكل متزايد لضعف الزخم وتجدد ضغوط البيع. وتشير الشركة أيضًا إلى أن حاملي العملات على المدى الطويل أصبحوا أقل عدوانية في تحقيق الخسائر، على الرغم من عدم وجود تأكيد نهائي حتى الآن على أن بيتكوين قد أنشأت قاعًا دائمًا للسوق.

التوقعات الفنية للبيتكوين (مخطط D1)

إذا ظهر دافع هبوطي جديد من منطقة المقاومة البالغة 66,000 دولار - 70,000 دولار، فقد تمتد الموجة الهبوطية الرئيسية الثالثة نظريًا نحو 45,000 دولار. والجدير بالذكر أنه خلال التصحيح الشتوي ومرة ​​أخرى في أبريل، استعادت عملة البيتكوين لفترة وجيزة المتوسط ​​​​المتحرك 50 قبل استئناف انخفاضها، مما يشير إلى أن التحرك فوق المتوسط ​​​​المتحرك وحده قد لا يكون كافيًا لتأكيد انعكاس الاتجاه الأخير.

المصدر: xStation5