ارتفاع الفضة بنسبة 3% 📈 هل عاد زخم سوق المعادن الثمينة الصاعدة؟

ارتفع سعر الفضة بأكثر من 3%، مقترباً من مستوى 80 دولاراً للأونصة. ومنذ أدنى مستوى محلي له قرب 62 دولاراً للأونصة، ارتفع السعر بأكثر من 25%، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وبيانات صناعية عالمية قوية. كما تجاوز سعر الفضة المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً (الخط البرتقالي) لأول مرة منذ 17 أبريل.
المصدر: xStation5
بالنظر إلى سعر الفضة على الإطار الزمني للساعة، يُظهر الرسم البياني تشكيل مثلث، حيث يشير السيناريو الأساسي إلى اختراق صعودي. قد يكون هذا التحرك قد بدأ بالفعل، على الرغم من أن منطقة 80 دولارًا لا تزال تُشكّل منطقة مقاومة مهمة، على غرار نطاق 82-83 دولارًا، حيث تقع أعلى قمة محلية حديثة.
المصدر: xStation5
