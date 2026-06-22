ارتفاع الجنيه الإسترليني مع ترحيب الأسواق باستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر 🚀

يشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل جميع العملات الرئيسية عقب إعلان كير ستارمر، أول رئيس وزراء للمملكة المتحدة بعد تولي حزب العمال السلطة عام 2024، استقالته من منصبه.

إعلان الاستقالة

ما حدث: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبي زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء، معترفًا بأن زملاءه شككوا في قدرته على قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة.

الفترة الانتقالية: لضمان انتقال سلس للسلطة، سيبقى ستارمر في منصبه حتى يُنهي حزب العمال انتخابات زعامة الحزب الرسمية.

الخطوة التالية: بدأت عملية رسمية لاختيار زعيم جديد. يُعتبر آندي بورنهام، الذي فاز مؤخرًا بمقعد برلماني، المرشح الأوفر حظًا لخلافته، ومن المتوقع أن تنتهي الفترة الانتقالية في غضون أسابيع إذا لم يواجه منافسة. من المقرر أن تبدأ فترة الترشيح من 9 إلى 16 يونيو، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد بنهاية العطلة الصيفية.

ردود فعل السوق

الجنيه الإسترليني ( GBP ): انخفض الجنيه الإسترليني في رد الفعل الأولي على الخبر، لكنه سرعان ما تعافى، ويتفوق حاليًا على العملات الرئيسية بعد الإعلان، حيث ارتفع بنسبة 0.85% مقابل الين، و0.55% مقابل اليورو، و0.55% مقابل الدولار، إذ رحبت الأسواق بانتهاء حالة الجمود السياسي.

السندات الحكومية البريطانية ( Gilts ): انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية اليوم لتصل إلى 4.80%، عقب الإعلان. يُذكر أن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات ارتفعت في البداية عقب فوز بيرنهام في الانتخابات الفرعية، لكنها استقرت عند 4.8452% في وقت مبكر من صباح الاثنين. وقد ساهم بيرنهام بشكل فعال في تهدئة أسواق السندات من خلال التزامه بقواعد مالية صارمة.

الأسهم ومعنويات المستثمرين: كان رد فعل السوق العام إيجابيًا أكثر منه ذعرًا، حيث اتجه مؤشر فوتسي 100، وهو المؤشر الرئيسي في المملكة المتحدة، نحو نهاية الجلسة على ارتفاع (+0.6%). رحب المستثمرون بالخلافة المعلنة مسبقاً ووعود بورنهام بالاعتدال المالي، مما خفف المخاوف من السياسات الاقتصادية المتهورة أو الفراغ المفاجئ في السلطة.

على الرغم من انخفاض تقلبات الفارق بين عوائد السندات الألمانية والبريطانية لأجل 10 سنوات، انخفض زوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين تقريبًا. قد تُسهم المخاوف المماثلة بشأن الوضع المالي والنمو في ألمانيا في الحفاظ على تقارب العوائد والحد من تقلبات الفارق، مما قد يُشكل عامل استقرار قبل انهيار هبوطي مطوّل. المصدر: أبحاث XTB

السياق

ستقالة ستارمر تُنهي فترة قصيرة لم تتجاوز العامين بعد فوزه الساحق في انتخابات 2024. ويعود رحيله إلى خسائره الفادحة في الانتخابات المحلية في مايو/أيار، وتمرد داخلي على السياسات المالية، وتعيينات مثيرة للجدل. وجاءت الضربة القاضية في 18 يونيو/حزيران عندما فاز خليفته المُتوقع، آندي بورنهام، في انتخابات فرعية حاسمة في ماكرفيلد، مما رسّخ التوجه الحتمي نحو قيادة جديدة.

زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (إطار زمني 4 ساعات)

يُظهر الزوج انهيارًا هبوطيًا حادًا، يتجلى في شمعة حمراء ضخمة اخترقت المتوسطين المتحركين الأسيين 30 و100. انخفض السعر بشكل حاد من ذروته الأخيرة عند 0.8678، مخترقًا مستويات دعم فيبوناتشي المتعددة. ويختبر حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي الحرج بنسبة 78.6% عند 0.8632. ويُظهر الزخم اتجاهًا سلبيًا قويًا، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 35.0، مقتربًا بسرعة من منطقة ذروة البيع. وسيؤدي اختراق مستمر دون هذا الدعم إلى الكشف عن مستوى الامتداد بنسبة 100% عند 0.8620.

المصدر: xStation5