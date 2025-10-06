ارتفاع مؤشر JP225 بنسبة 4.5% 🚀

- انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ساناي تاكايتشي، التي من المتوقع أن تصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.
- يعزز فوزها التوقعات باستمرار التحفيز المالي وموقف بنك اليابان المتأني.
- اخترق مؤشر نيكاي 225 حاجز 48,000 نقطة، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، بينما تراجع الين إلى ما دون 150 ينًا للدولار.
- تعيد الأسواق الآن تقييم توقعات بنك اليابان، مُراعيةً فترةً طويلةً من السياسة النقدية المُيسرة وتأخيرًا في رفع أسعار الفائدة.
انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان بشكل شبه مستمر منذ خمسينيات القرن الماضي، ساناي تاكايتشي زعيمةً جديدةً له، خلفًا لشيجيرو إيشيبا. ويُحدد تصويت قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي فعليًا رئيس الوزراء القادم، نظرًا لامتلاك الحزب أغلبية برلمانية. وتشتهر تاكايتشي - وهي نائبة محافظة مخضرمة وتلميذة الراحل شينزو آبي - بدعمها لسياسات التحفيز الاقتصادي التي اتبعها آبي: التوسع المالي الجريء، وحوافز الاستثمار المؤسسي، والإنفاق الصناعي الاستراتيجي. ويشير انتخابها إلى استمرار استراتيجية آبي الداعمة للنمو، وليس إلى تحول نحو ضبط المالية العامة. وقد تعهدت تاكايتشي بإنعاش الاقتصاد الياباني من خلال تدخل حكومي قوي، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية، وزيادة الاستثمار العام، وتوثيق العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.
فسرت الأسواق فوزها على أنه إشارة واضحة إلى انتهاج سياسة داعمة للنمو وتيسيرية. تدعو أجندة تاكايشي إلى زيادة الاستثمار العام في القطاعات الرئيسية - مثل الدفاع وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي - إلى جانب إعفاءات ضريبية للأسر والشركات. وهي تدعم التنسيق الوثيق مع بنك اليابان للحفاظ على بيئة توسعية بدلاً من تشديد الأوضاع المالية. يتناقض هذا الموقف مع التوقعات السابقة بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مجددًا بحلول نهاية عام 2025. ومنذ ذلك الحين، خفض المتداولون بشكل حاد رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، مما دفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الانخفاض حتى مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل بسبب مخاوف العجز.
قبل التصويت، توقع المستثمرون احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بنهاية العام بنسبة تقارب 70%؛ وبحلول يوم الاثنين، انخفضت هذه الاحتمالات إلى حوالي 50%.
رد فعل السوق
تفاعلت الأسواق المالية بشكل حاد، مع تدفق رؤوس الأموال إلى الأسهم. وارتفع مؤشر نيكاي 225 (JP225) بنسبة 4.60% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 48,100 نقطة، بقيادة أسهم التكنولوجيا والصناعات الثقيلة والعقارات التي تستفيد من شروط ائتمانية ميسرة.
في الوقت نفسه، انخفض الين بنحو 0.70% مقابل الدولار، متراجعًا عن مستوى 150 ينًا. وقد أطلقت الأسواق على هذه الديناميكية اسم "صفقة تاكايتشي" - وهو تحول قوي نحو الأسهم على حساب السندات - مما يعكس توقعات بأن التحفيز المالي وتأخر تطبيع بنك اليابان سيهيمنان على التوقعات الاقتصادية لليابان في الأشهر المقبلة.
