ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 3% قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

يشهد البيتكوين اليوم محاولة انتعاش حذرة، حيث ارتفع بنحو 3% قبل حوالي 90 دقيقة من صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي. وقد وجدت العملات المشفرة بعض الراحة بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أمس، والذي منح المستثمرين ارتياحًا مؤقتًا على الأقل بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.3%.

لحسن الحظ، لم يُظهر البيتكوين ارتباطًا كبيرًا بسوق وول ستريت، حيث أغلقت الأسهم على انخفاض واسع النطاق أمس. وعلى الرغم من الانخفاضات الحادة في مؤشر ناسداك 100، تمكنت العملة المشفرة من التعافي نحو مستوى 63,000 دولار. إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم متوافقة مع التوقعات أو أقل منها، فقد يتمكن البيتكوين من مواصلة انتعاشه.

من ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع أسعار المنتجين بشكل أقوى من المتوقع إلى تقويض الصورة الإيجابية والمطمئنة للتضخم التي رسمها صدور مؤشر أسعار المستهلك أمس. في هذا السيناريو، قد يواجه البيتكوين صعوبة في استعادة زخمه الصعودي، لا سيما في ظل ارتفاع عوائد السندات واستمرار قوة الدولار الأمريكي.

البيتكوين (إطار زمني يومي واحد)

المصدر: xStation5