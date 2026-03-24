ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار 📈 وانخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 70 ألف دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقارب 3.5% اليوم، لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، وتعافت بنسبة 10% من أدنى مستوياتها التي شهدتها أمس جراء موجة البيع التي أعقبت تغريدة لدونالد ترامب. وقد أثر هذا الارتفاع سلبًا على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم والعملات الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار اليوم استجابةً لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تشير ديناميكيات السوق الحالية إلى أن المستثمرين لا ينظرون إلى خفض التصعيد كتطور دائم، ولا يزالون حذرين بشأن نتائج أي مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة على المدى القريب. ويُشير الموقف الدبلوماسي الإيراني الحازم - حتى وإن كان جزئيًا تكتيكًا تفاوضيًا أو محاولةً لحفظ ماء الوجه - إلى أن طهران قد تكون مستعدة لمواصلة الصراع. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن الأهداف الاستراتيجية للعملية الأمريكية الإسرائيلية قريبة من التحقق، على الرغم من التفوق الجوي والبحري.

النفط والبيتكوين (على مدى يوم واحد)