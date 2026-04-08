ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2% وسط ضعف الدولار الأمريكي 📈

ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 2%، مدعومًا بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ليصل إلى حوالي 4800 دولار، بينما تجاوز سعر الفضة 77 دولارًا للأونصة، محققًا مكاسب تقارب 6%. ويبدو أن توقعات انخفاض أسعار النفط وإعادة فتح مضيق هرمز تُخفف من مخاطر التضخم، وبالتالي تُقلل من احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية. وقد أثر زخم السوق الجديد سلبًا على الدولار اليوم، مما أدى إلى انتعاش زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.8%، في حين يُوفر ضعف العملة الأمريكية دعمًا إضافيًا لتدفقات الاستثمار إلى المعادن النفيسة. كما يُعزز استقرار أسواق الطاقة الآمال في استقرار الطلب الصناعي على الفضة، وهو ما يُفترض أن يدعم العوامل الأساسية وراء هذا الانتعاش، شريطة أن يتحول وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى سلام دائم في الشرق الأوسط، وأن يُفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام نهائي. في الوقت الراهن، يُعد هذا السيناريو ممكنًا، ولكنه غير مؤكد. لا تزال إيران متمسكة بأهدافها المتشددة في المفاوضات، بما في ذلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، والحق في مواصلة برنامجها النووي المدني، ورفع العقوبات.

الذهب والفضة (الرسوم البيانية اليومية)

تراجع سعر الذهب بعد بلوغه 4850 دولارًا (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، الخط البرتقالي)، ويبدو أن اختراق هذا المستوى يمثل التحدي الرئيسي أمام المضاربين على الصعود. تجدر الإشارة إلى أن السعر استجاب إيجابًا مؤخرًا، حيث عاد ليرتفع فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) مُطلقًا موجة صعود جديدة. في حال الهبوط، قد تُشكل المنطقة المحيطة بـ 4350 دولارًا مستوى دعم بالغ الأهمية؛ فمنذ أدنى مستوى محلي له مؤخرًا، انتعش الذهب بنسبة تقارب 20%.

يتداول سعر الفضة اليوم عند أعلى مستوى له منذ 18 مارس، ولكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات التي شهدها أواخر يناير، عندما بلغ سعره حوالي 120 دولارًا للأونصة. وكما هو الحال مع الذهب، يبدو أن المنطقة المحيطة بـ 65 دولارًا تمثل حاليًا مستوى دعم مهمًا للفضة.

