ارتفاع سهم نتفليكس بنسبة 18% منذ بداية عام 2026 📊 التركيز على أرباح الربع الأول

أرباح نتفليكس للربع الأول من عام 2026: السوق يترقب تأكيد استدامة النمو

ستعلن نتفليكس عن نتائجها للربع الأول من عام 2026 بعد إغلاق السوق في 16 أبريل. وتدخل الشركة هذا التقرير بزخم قوي في السوق، حيث ارتفعت أسهمها بشكل ملحوظ منذ بداية العام. وقد تعزز هذا التفاؤل بقرار الشركة الانسحاب من صفقة كانت مقررة مع وارنر بروس ديسكفري، والتي نتج عنها رسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين، فإن الأثر الاستثنائي أقل أهمية من قدرة نتفليكس على تأكيد استدامة نموذج نموها في ظل بيئة تتسم بارتفاع الأسعار، وزيادة الاعتماد على الإعلانات، وارتفاع توقعات الأداء للعام بأكمله.

تشير التوقعات إلى ربع قوي، لكن التوقعات عالية.

يتوقع محللو وول ستريت إيرادات تتراوح بين 12.16 و12.20 مليار دولار، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 15% تقريبًا. ويُقدر متوسط ​​ربحية السهم بين 0.76 و0.78 دولار. يشير هذا الوضع إلى أن السوق يتوقع بالفعل ربعًا قويًا، ما يعني أن مجرد تلبية التوقعات قد لا يكون كافيًا لتحقيق ردة فعل إيجابية في سعر السهم. سينصب التركيز على جودة النمو، وهيكل تحقيق الدخل، وتعليقات الإدارة على الأرباع القادمة. كما أن نظرة المحللين لا تزال إيجابية، حيث لا تزال غالبية التوصيات إيجابية، وتتجاوز الأهداف السعرية من شركات الوساطة الكبرى مستويات التداول الحالية.

سيكون نمو المشتركين بعد رفع الأسعار أول اختبار رئيسي.

سيكون أهم ما في التقرير هو وتيرة نمو المشتركين المدفوعين بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار. نجحت نتفليكس في الجمع بين التوسع في نطاق الخدمة وتحسين تحقيق الدخل في الأرباع الأخيرة، لكن السوق الآن يتطلع إلى معرفة ما إذا كان هذا النموذج سيظل فعالًا بعد تغييرات الأسعار في مارس. ستكون التعليقات على معدل إلغاء الاشتراكات والتوزيع الإقليمي للنمو ذات أهمية خاصة. سيبحث المستثمرون عن تأكيد على أن الأسواق الدولية - وخاصة آسيا والمناطق الأخرى ذات النمو المرتفع - لا تزال تعوض السوق الأمريكية الأكثر نضجًا. إذا أظهرت الشركة مرونة في قاعدة مستخدميها على الرغم من ارتفاع الأسعار، فسيدعم ذلك استمرار نمو الإيرادات.

أصبح الإعلان الركيزة الثانية للنمو.

سينصبّ التركيز الرئيسي الثاني على تطوير قطاع الإعلانات. ففي السوق، لم يعد الإعلان عنصرًا ثانويًا في نموذج الاشتراك، بل يُنظر إليه بشكل متزايد كركيزة أساسية ثانية. سيُقيّم المستثمرون ليس فقط معدل نمو عائدات الإعلانات، بل أيضًا مدى اعتماد باقة الاشتراك المدعومة بالإعلانات وتأثيرها على متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم ومزيج العملاء الإجمالي. إذا أظهرت الإدارة أن الإعلانات تتوسع دون التأثير سلبًا على جودة عائدات الاشتراكات، فقد يدعم ذلك زيادة قيمة الشركة. في المقابل، قد تُثير التعليقات السلبية حول الإعلانات مخاوف من أن التوقعات الحالية متفائلة للغاية.

في هذا السياق، سيراقب المستثمرون أيضًا توسع المحتوى المباشر، الذي قد يُعزز جاذبية عروض نتفليكس الإعلانية. خلال الربع، وسّعت الشركة برامجها المباشرة، بما في ذلك بث حفل موسيقي لفرقة BTS من سيول وبطولة العالم للبيسبول 2026. سيُقيّم السوق ما إذا كان هذا المحتوى قادرًا على دعم نمو عائدات الإعلانات وتعزيز مكانة نتفليكس لدى المعلنين.

تبقى هوامش الربح والتحكم في التكاليف عنصرين أساسيين في دراسة جدوى الاستثمار.

سينصبّ التركيز الثالث على الربحية التشغيلية والتحكم في التكاليف. توقعت نتفليكس هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 32% للربع الحالي، وسيُقيّم المستثمرون قدرة الشركة على الحفاظ على انضباط التكاليف مع الاستمرار في تمويل استثماراتها الكبيرة في المحتوى. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ لم تعد استراتيجية الاستثمار الحالية تعتمد فقط على نمو الحجم، بل على قدرة الشركة على تحويل هذا الحجم إلى تدفق نقدي أعلى وربحية أكثر استقرارًا. من شأن تجاوز هامش الربح المتوقع أن يُعزز التوقعات الإيجابية، بينما من المرجح أن تُؤثر مؤشرات ضغوط التكاليف سلبًا على سعر السهم.

سيكون من المهم أيضًا معرفة ما إذا كانت الإدارة تُشير إلى استمرار التوازن بين الاستثمار في المحتوى والربحية. سبق للشركة أن أوضحت أن المحتوى والإعلانات سيكونان المحركين الرئيسيين للنمو، وسيُقيّم السوق ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستستمر في دعم الأداء المالي دون زيادة ضغوط التكاليف بشكل ملحوظ.

قد تكون التوقعات السنوية أكثر أهمية من نتائج الربع الحالي.

في نهاية المطاف، قد لا يكون العنصر الأهم في التقرير هو نتائج الربع الأول بحد ذاتها، بل تعليق الإدارة على التوقعات السنوية لعام 2026. تشير التوقعات الحالية إلى نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 12 و14% لهذا العام، وسيكون السوق شديد الحساسية لأي مؤشر على مراجعة تصاعدية لهذه التوقعات. ونظرًا للأداء القوي لسعر السهم والتوقعات المرتفعة، فمن المرجح أن تكون التوقعات المستقبلية - وليس أرقام الربع الأول - هي المحرك الرئيسي لرد فعل السوق بعد الإعلان عن الأرباح. وقد يؤدي عدم رفع التوقعات، حتى مع نتائج قوية للربع الأول، إلى عمليات جني أرباح.

يبحث السوق عن تأكيد، وليس مجرد أرقام قوية.

من منظور السوق، يُعد هذا التقرير بالغ الأهمية. إذ يتعين على نتفليكس إثبات ليس فقط النمو، بل استدامة هذا النمو بعد رفع الأسعار، وأن الإعلانات تتوسع كما هو متوقع، وأن هناك مجالًا لتحسين توقعات العام بأكمله. إذا تأكدت هذه العناصر، فقد تحافظ الشركة على ريادتها في قطاع الإعلام. أما إذا لم تتأكد، فإن التوقعات العالية الحالية قد تؤثر سلبًا على سعر السهم.

عمليًا، سيختبر هذا التقرير قدرة نتفليكس على رفع الأسعار، وتوسيع قاعدة مشتركيها المدفوعين، وزيادة حجم الإعلانات، والحفاظ على ربحية قوية في آن واحد. مع مستويات التقييم الحالية وبعد الارتفاع القوي في سعر السهم، لم يعد المستثمرون يكتفون بتحقيق أداء ربع سنوي قوي فحسب، بل يتطلعون إلى تأكيد إمكانية تحقيق المزيد من النمو وأن علاوة التقييم الحالية لا تزال مبررة.

التحليل الفني لسهم نتفليكس

يتداول سهم نتفليكس حاليًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) بنحو 10%، والذي قد يُمثل مستوى دعم رئيسي في حال حدوث انخفاض. وقد اقترب السهم مؤخرًا من مستوى مقاومة قرب 108 دولارات. قد يُشير اختراق هذا المستوى إلى تسارع الاتجاه الصعودي، بينما يُشير الانخفاض دون 100 دولار إلى ضعف الزخم على المدى المتوسط.

المصدر: xStation5