ارتفاعات قياسية في الأسواق الأوروبية قبيل عطلة نهاية الأسبوع 💡

أدت التصريحات الرسمية لوزير الخارجية الإيراني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح مضيق هرمز إلى انتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم الأوروبية يوم الجمعة. فقد ارتفع مؤشر داكس (DE40) بأكثر من 2.5%، متجاوزًا حاجز 24,880 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الاتحاد الأوروبي (EU50) بنسبة 2.4%، متجاوزًا بوضوح مستوى 6,000 نقطة. وتتعافى الأسواق من أسابيع من الضغوط الهائلة التي فرضها إغلاق المضيق على الاقتصاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة وخطر التضخم.

أسعار الأسهم الأوروبية قبيل إغلاق جلسة تداول يوم الجمعة. المصدر: xStation

باعتبارها منطقة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات الطاقة، كانت أوروبا عرضةً بشكل خاص لتداعيات حصار مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد حذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يُهدد بإشعال دوامة تضخمية في منطقة اليورو، مع تقويض القدرة التنافسية الصناعية والاستهلاك المحلي وهوامش أرباح الشركات في الوقت نفسه. وقد أدى خفض حدة النزاع إلى إزالة هذا السيناريو كخطر مباشر، وهو ما تعكسه الأسواق فورًا من خلال مكاسب في جميع القطاعات تقريبًا، من التكنولوجيا إلى الصناعة والخدمات المالية.

ومن بين أكبر المستفيدين من تطورات اليوم شركات الطيران الأوروبية، التي كانت تحت ضغط استثنائي في الأسابيع الأخيرة. فقد ارتفع سعر وقود الطائرات Jet-A1 بأكثر من 83% عالميًا في مارس، وفي بولندا، تضاعفت تكلفة تزويد الطائرات بالوقود تقريبًا. تشهد أسهم شركات لوفتهانزا، وريان إير، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، وفين إير ارتفاعاً يتراوح بين 8 و10% اليوم، بينما ترتفع أسهم الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم وويز إير بنسبة تصل إلى 14%، في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في الأسابيع الأخيرة. قبل أيام قليلة، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن مخزون وقود الطائرات في المطارات الأوروبية لا يكفي إلا لستة أسابيع تقريباً، وكانت لوفتهانزا من أوائل شركات الطيران التي بدأت علناً بتقليص شبكة رحلاتها.

يشهد عقد DE40 ارتفاعات سريعة وحادة خلال الجلسة. من الناحية الفنية، يُعزز العقد اتجاهه الصعودي طويل الأجل الحالي، وفقًا لمتوسط ​​الحركة الأساسي لـ 200 يوم. المصدر: xStation