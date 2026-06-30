ارتفاع US100 بنسبة 1.6% في نهاية الربع الثاني

اختتمت المؤشرات الأمريكية الربع الأخير من العام بأداء قوي للغاية، مدفوعةً بالمرونة الاقتصادية والازدهار المتواصل في قطاع التكنولوجيا. وعلى الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية المحلية، لا تزال استراتيجية "شراء الأسهم عند انخفاضها" هي النهج السائد بين المستثمرين.
أهم المعلومات من جلسة اليوم والربع الأخير:
- أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.
- قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صعود: ارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.
- تراجع يونيو: على الرغم من الأداء الممتاز خلال الربع الأخير، شهد شهر يونيو تراجعًا مؤقتًا في المؤشرات: فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 0.8% هذا الشهر، إلا أن هذا يُعدّ انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالانخفاض الذي بلغ نحو 5%. ويعود ذلك إلى تحوّل رؤوس الأموال نحو الشركات الصغيرة (ذات رأس المال السوقي الصغير) وجني الأرباح الطبيعي بعد نمو المؤشر الكبير الذي تجاوز 5% في مايو.
- الوضع الجيوسياسي وانخفاض أسعار النفط: تراقب الأسواق عن كثب محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. وقد أدت الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم وزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى أكبر مستوى ربع سنوي لها منذ بدء الجائحة.
ارتفع مؤشر US100 بقوة للجلسة الثانية على التوالي، ولم يتبق سوى 1.5% للوصول إلى أعلى مستوياته التاريخية. المصدر: xStation5
لا يزال مؤشر US500 يعاني من انخفاض طفيف في شهر يونيو. المصدر: xStation5
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