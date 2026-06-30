ارتفاع US100 بنسبة 1.6% في نهاية الربع الثاني

أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.

أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.

أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.

أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.

أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.

أفضل ربع منذ سنوات: أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل ربع له في ست سنوات. وقد أدى ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر إلى زيادة القيمة السوقية لهذا المؤشر بمقدار 8 تريليونات دولار. ويعزى تفاؤل المستثمرين إلى قوة سوق العمل وثقة المستهلكين.

) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صعود: ارتفع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صعود: ارتفع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صعود: ارتفع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صعود: ارتفع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صعود: ارتفع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 1.6%. وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر مصنعي أشباه الموصلات (مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات) نحو تحقيق أفضل ربع له في التاريخ، مدعومًا بأساسيات قوية والاتجاه الهيكلي لتطوير الذكاء الاصطناعي.