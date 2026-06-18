ارتفاع US100 بنسبة 2.7%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر (US100) بنسبة تقارب 2.7%، حيث يتم تداولها على بعد بوصات قليلة من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي تم تسجيله مؤخراً عند حوالي 30790، وذلك حيث أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يقلل من العلاوة الجيوسياسية ويعيد توجيه تدفقات رأس المال إلى الأسهم الأكثر خطورة.

المصدر: xStation5

ارتفاع المخاطر، صعود التكنولوجيا

قاد قطاع التكنولوجيا وحده جلسة ناسداك 100 الصعودية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.34%، ومستحوذاً على الحصة الأكبر من المساهمة الإيجابية للمؤشر. وقد تعزز هذا الارتفاع المدفوع بقطاع الأجهزة بفضل شركات عملاقة في مجال أشباه الموصلات مثل برودكوم (+4.14%) وإنفيديا (+1.94%)، والتي عوضت بسهولة الانخفاض الطفيف في سهم مايكروسوفت (-0.89%). وقدم قطاعا الاتصالات (+0.69%) والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (+0.55%) دعماً ثانوياً ثابتاً عبر أمازون (+1.97%)، متجاوزاً بسهولة ضعف القطاعين المحليين في الطاقة (-2.30%) والرعاية الصحية (-0.78%).

أداء أسهم مؤشر ناسداك 100 اليوم. المصدر: أبحاث XTB

🚀 أفضل 5 أسهم رابحة (ارتفاع قطاع أشباه الموصلات والتخزين)

هيمنت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وذاكرة الوصول العشوائي على قائمة الأسهم الرابحة، مدفوعةً بزخم شراء قوي في قطاع الأجهزة التقنية:

مارفيل تكنولوجي: +11.44% - تصدرت المؤشر بأكمله بمكاسب تجاوزت 10%، مواصلةً صعودها القوي منذ بداية العام.

سانديسك: +10.41% - تلتها مباشرةً، مسجلةً عائدًا فلكيًا منذ بداية العام تجاوز 812%.

إنتل: +8.30% - حققت ارتفاعًا قويًا في يوم واحد لتتجاوز مستوى المقاومة الرئيسي.

ويسترن ديجيتال: +8.22% - عكست الارتفاع الكبير في الطلب الذي شهدته شركات التخزين المنافسة مثل سانديسك.

كيه إل إيه كوربوريشن: +7.77% - حققت انتعاشًا قويًا على الرغم من الاتجاهات السلبية الحادة على المدى المتوسط ​​(شهر واحد ومنذ بداية العام).

من بين الشركات الأخرى التي حققت مكاسب ملحوظة في قطاع الأجهزة، نذكر: مايكرون تكنولوجي (+7.62%)، ومونوليثيك باور سيستمز (+6.31%)، وإيه آر إم هولدينغز (+5.86%).

📉 أكبر 5 شركات خاسرة (بسبب تراجع البرمجيات والخدمات)

بينما شهدت أسهم الأجهزة ارتفاعًا ملحوظًا، واجهت شركات استشارات تكنولوجيا المعلومات، وبرمجيات المؤسسات، وشركات محددة في قطاع الرعاية الصحية ضغوط بيع كبيرة:

كوجنيزانت تكنولوجي سوليوشنز: -9.17% - أسوأ أداء في اليوم بفارق كبير، مما زاد من خسائرها منذ بداية العام لتصل إلى -46.8%.

ستراتيجي: -4.55% - واجهت زخمًا هبوطيًا مستمرًا، مما دفع عائدها السنوي إلى ما يزيد عن -70%.

بالانتير تكنولوجيز: -3.38% - تراجعت أسهمها وسط تحول قطاع التكنولوجيا، حيث يتم تداولها بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة تبلغ 141.1.

آب لوفين: -3.21% - تراجعت إلى المنطقة السلبية خلال الشهر، بانخفاض يقارب 31% منذ بداية العام.

Datadog: -3.12% — تراجعت على الرغم من الحفاظ على وضع أداء إيجابي للغاية لمدة عام واحد (+75.6%).

ملخص لأفضل وأسوأ أداء اليوم. المصدر: أبحاث XTB

تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتخفيف الضغط بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت حدة التوترات الجيوسياسية بشكل ملحوظ بعد أن قام الرئيس ترامب ونظيره الإيراني، بشكل غير متوقع، بتسريع الجدول الزمني لاتفاق السلام المؤقت بتوقيع مذكرة تفاهم يوم الأربعاء. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الخميس، ويمهد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة التجارية ورفع العقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني، مع بقاء قضايا معقدة مثل البرنامج النووي الإيراني معلقة لفترة تفاوض مدتها 60 يومًا. أدى هذا التحول المفاجئ نحو الدبلوماسية إلى انخفاض سريع في علاوة أسعار النفط التي كانت سائدة في زمن الحرب، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة تصل إلى 3% ليصل إلى 78 دولارًا للبرميل، وأثار انتعاشًا كبيرًا في وول ستريت مع تحول الأموال من التحوطات المتعلقة بالطاقة إلى الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، أزال قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير حالة عدم اليقين بشأن توجه صناع السياسة نحو السياسة النقدية المتشددة، على الرغم من أن المؤتمر الأول لوارش كان مقتضبًا إلى حد ما.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 1% هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2025، مدعوماً بالنتائج المتشددة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأول برئاسة وارش. في المقابل، لم تشهد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقلبات كبيرة (عقد TNOTE، باللون الأصفر، معكوس). المصدر: xStation5