📈 ارتفاع US2000 بنسبة 1%

تشهد العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت انتعاشاً بعد تقارير شبكة سي بي إس نيوز، التي نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن "الوفد الأمريكي لا يزال على اتصال بالقيادة الإيرانية".

وعلى الرغم من التشاؤم الواضح في بداية الجلسة، فقد انطلقت المؤشرات الأمريكية في هجوم واضح. ويتصدر مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة (US2000) المكاسب، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 1%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.5%، في حين استعاد مؤشر داو جونز خسائره التي تفاقمت في البداية بسبب عمليات البيع المكثفة لأسهم غولدمان ساكس (US30: +0.1%).

حافظت المؤشرات على انتعاشها رغم استمرار حصار مضيق هرمز. المصدر: xStation5

ووفقًا لشبكة سي بي إس، لا يزال طرفا النزاع يسعيان جاهدين للتوصل إلى اتفاق، وينتظر ممثلو باكستان، الدولة الوسيطة، ردًا من الولايات المتحدة وإيران بشأن استئناف محادثات السلام. يأتي هذا بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقده دونالد ترامب، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح بأن "يُصبح العالم رهينة لإيران". كما أكد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني هو نقطة الخلاف الرئيسية.

وبالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم، لوحظ تصحيح واضح في الدولار. وكان مؤشر الدولار قد محا في البداية خسائره التي تكبدها خلال الجلستين السابقتين في وقت سابق من اليوم؛ إلا أن تجدد الأمل في محادثات السلام قد أضعف الطلب على الملاذات الآمنة. كما انخفض مؤشر VIX (مؤشر الخوف) بنسبة 2.75%.

عاد الدولار إلى انخفاضه استجابةً لتقرير شبكة سي بي إس. المصدر: xStation5