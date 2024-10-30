ارتفع موقع Reddit بنسبة 40% بعد تجاوز إيرادات الربع الثالث ونمو المستخدمين والدعم من الذكاء الاصطناعي 💣

ارتفعت أسهم Reddit بنسبة 45% بعد تقرير أرباح قوي للربع الثالث، مدفوعًا بزيادة في الإيرادات بنسبة 68% على أساس سنوي إلى 348.4 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 312.8 مليون دولار. كما حسنت الشركة الربحية بشكل كبير وعدد المستخدمين النشطين يوميًا للمنصة. ووفقًا للإدارة، يعكس هذا الأداء نجاح Reddit في الاستفادة من الإنفاق القوي على الإعلانات الرقمية وترخيص محتوى الذكاء الاصطناعي.

الإيرادات: 348.4 مليون دولار (+68% على أساس سنوي)، أعلى من توقعات المحللين البالغة 312.8 مليون دولار

متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): 3.58 دولار (+14% على أساس سنوي)

إيرادات الإعلانات: 315.1 مليون دولار (+56% على أساس سنوي)

إيرادات أخرى (الذكاء الاصطناعي والترخيص): 33.2 مليون دولار (+547% على أساس سنوي)

الربحية: تحقيق صافي دخل وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بقيمة 29.9 مليون دولار (16 سنتًا للسهم)، وعكس خسارة قدرها 13 سنتًا للسهم قبل عام

المستخدمون النشطون يوميًا (DAUs): 97.2 مليون (+47% على أساس سنوي)

الهامش الإجمالي: 90.1%، بزيادة 280 نقطة أساس عن العام السابق

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 94.1 مليون دولار (هامش 27%)، مقارنة بـ (6.9) مليون دولار في العام السابق

التوجيه للربع الرابع

التوجيه الخاص بإيرادات الربع الرابع: 385 مليون دولار إلى 400 مليون دولار (أعلى بكثير من إجماع 357.9 مليون دولار)

التوجيه الخاص بالأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع: 110 مليون دولار إلى 125 مليون دولار

بالنسبة للربع الرابع، تتوقع Reddit إيرادات تتراوح بين 385 مليون دولار و400 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير الإجماع المتوقع البالغ 357.9 مليون دولار، وتتوقع أن يتراوح الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 110 مليون دولار إلى 125 مليون دولار. وسلط الرئيس التنفيذي ستيف هوفمان الضوء على نمو Reddit المدعوم بالابتكارات مثل الترجمة اللغوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وميزة "اسألني عن أي شيء" المعاد تصميمها، والتي عززت مشاركة المستخدم والتفاعل المجتمعي. وقد عززت هذه المبادرات جاذبية Reddit كمنصة مرجعية للمعلومات والمحتوى الذي يقوده المجتمع.

اكتسبت أسهم Reddit ما يقرب من 40٪، حيث وصلت إلى 115 دولارًا بعد إصدار الأرباح أمس. ويؤدي هذا الارتفاع إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع عائد على الاستثمار يقارب 240% منذ سعر الطرح العام الأولي البالغ 34 دولاراً للسهم في مارس/آذار.





