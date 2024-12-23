ارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية بعد توقيع Rheinmetall عقدًا جديدًا لتوريد ذخيرة عيار 155 ملم إلى أوكرانيا 📈

وقعت وكالة المشتريات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية عقدًا جديدًا مع شركة الأسلحة الألمانية Rheinmetall (RHM.DE) لتوريد ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم. وترتفع أسهم الشركة اليوم بنحو 2٪، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الأول من عام 2025؛ ويتم تمويل عملية الشراء بالكامل من ميزانية أوكرانيا.
- لم يتم الكشف عن قيمة وكمية الذخيرة في العقد. غطى العقد الذي تم توقيعه مؤخرًا بين Rheinmetall والقوات المسلحة الأوكرانية عشرات الآلاف من وحدات الدفع المختلفة لقذائف عيار 155 ملم؛ ومن المقرر أن يتم التسليم في يناير 2025.
- تعهدت Rheinmetall بإنشاء مصنع ذخيرة في أوكرانيا؛ ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في النصف الثاني من عام 2026، أي بعد حوالي عامين من بدء بنائه. ومن المقرر أيضًا إنشاء أربعة مصانع في أوكرانيا لإنتاج مركبات فوكس المدرعة.
- أعلنت الشركة الألمانية اليوم أنها ستزود أوكرانيا بـ 20 مركبة قتالية مشاة إضافية من طراز Marder 1A3؛ ومن المقرر تسليمها في النصف الأول من عام 2025. وتقدر قيمة كل منها بحوالي 15 مليون يورو؛ وتمول الحكومة الألمانية هذا الطلب. وهي مجهزة بجهاز تحديد مدى ليزر إضافي للاستهداف الدقيق.
المكاسب اليوم ليست فقط لشركة Rheinmetall، ولكن لقطاع الدفاع الأوروبي الأوسع. يتم تداول ليوناردو الإيطالية (LEO.IT) وأنظمة BAE البريطانية (BAE.UK) أعلى. أعلن دونالد ترامب أنه يتوقع تمويلًا بنسبة 5٪ على الأقل لقطاع الأسلحة في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. ونتيجة لذلك، يتوقع السوق بحق أن العقود للعديد من الشركات في هذا القطاع قد تكون أكثر ربحية مما كانت عليه في السنوات السابقة. ارتفعت أسهم Rheinmetall بنحو 4٪ اليوم، ولكن تم محو ما يقرب من نصف مكاسب اليوم في النصف الثاني من الجلسة.
المصدر: xStation5
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