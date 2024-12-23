ارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية بعد توقيع Rheinmetall عقدًا جديدًا لتوريد ذخيرة عيار 155 ملم إلى أوكرانيا 📈

لم يتم الكشف عن قيمة وكمية الذخيرة في العقد. غطى العقد الذي تم توقيعه مؤخرًا بين

والقوات المسلحة الأوكرانية عشرات الآلاف من وحدات الدفع المختلفة لقذائف عيار 155 ملم؛ ومن المقرر أن يتم التسليم في يناير 2025.