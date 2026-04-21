ارتفع GBPUSD بعد صدور بيانات سوق العمل البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.

تُظهر البيانات الإجمالية صورةً إيجابيةً لسوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة، وارتفاع الأجور، وتباطؤ طفيف في خلق فرص العمل. قد تدعم بيانات الأجور القوية الاستهلاك، لكنها تُعقّد توقعات التضخم. وقد يُبقي هذا الإصدار بنك إنجلترا أكثر حذرًا، في محاولةٍ للموازنة بين مخاطر التيسير واستمرار نمو الأجور.

انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.9%، وهو أقل من التوقعات (5.2%)، مما يُشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل. ويُشير انخفاض البطالة إلى مرونة ظروف التوظيف على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

بلغ التغير في التوظيف في المملكة المتحدة (الموسم المعدل) -11 ألفًا، وهو أقل من التوقعات البالغة صفرًا، مما يُشير إلى انكماش طفيف.

أظهر التغير في التوظيف غير المعدل زيادةً قدرها 26.8 ألفًا، متجاوزًا التوقعات، ومُسلطًا الضوء على إشارات مُتباينة.

تباطأ نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 25 ألفًا، وهو أقل بكثير من التوقعات (35 ألفًا)، مما يُشير إلى تباطؤ زخم التوظيف.