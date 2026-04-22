ارتفع البيتكوين 4% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير 2026

يشهد سعر البيتكوين ارتفاعًا اليوم مدعومًا بتحسن معنويات أسواق الأسهم، مدعومًا بأقوى تدفقات لصناديق المؤشرات المتداولة منذ يوليو 2025 وزيادة نشاط الحيتان. ويحاول السعر اختراق مستوى 78,000 دولار أمريكي بشكل مستدام واختبار المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر).

يمنح تجاوز مستوى 78,000 دولار أمريكي المستثمرين أملًا في استمرار الاتجاه الصعودي، مع احتمال اكتساب البيتكوين زخمًا لاختبار منطقة 84,000 دولار أمريكي، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم - وهو مستوى تحول من دعم إلى مقاومة وظل ثابتًا منذ أكتوبر 2025.

في المقابل، قد يشير الانخفاض دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، حوالي 75,000 دولار أمريكي، إلى عودة الاتجاه الهبوطي وجني الأرباح، مع خطر حدوث انخفاض حاد نحو 60,000 دولار أمريكي.

بالنظر إلى مؤشر SAR ، لا تزال هناك أوجه تشابه ملحوظة مع النمط الذي لوحظ في يناير 2026. وقد يؤكد تجاوز مستوى 80,000 دولار زخم انتعاش أقوى، شريطة أن يدعمه ارتفاع واضح في الطلب الفوري، وتحسن المعنويات في سوق الخيارات، واستمرار الصفقات الكبيرة من قبل كبار المستثمرين.

مع ذلك، في الوقت الراهن، لا تزال مراكز الخيارات حذرة نسبيًا، ولا يزال السوق الفوري بعيدًا عن حالة النشوة، باستثناء النشاط المتزايد في تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة.

المصدر: xStation5