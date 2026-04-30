ارتفع الكاكاو بنسبة 4% 📈 هل وصل السعر إلى أدنى مستوياته؟

ارتفعت أسعار عقود الكاكاو الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 4% اليوم، متعافيةً من أدنى مستوياتها المحلية. وقد أثارت عناوين البنك الدولي الأخيرة، التي أشارت إلى انهيار أسعار الكاكاو بنسبة 50% في عام 2026، قلقًا مفهومًا في جميع الدول المنتجة وبين المشاركين في السوق. ومع ذلك، من منظور سوق السلع، يعكس هذا التفسير قراءة خاطئة لتأثيرات القاعدة، وليس إشارة استشرافية لمزيد من الانخفاض. ويشير التدقيق في ديناميكيات الأسعار، والمراكز، والعوامل الأساسية إلى أن الجزء الأكبر من التصحيح قد انتهى بالفعل، وأن المستويات الحالية أقرب إلى قاع دوري منها إلى بداية موجة هبوط جديدة.

انتهى التصحيح بالفعل.

شهد سوق الكاكاو إحدى أسرع مراحل العودة إلى المتوسط ​​في تاريخ السلع الحديث.

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) بنحو 70-75% عن ذروتها في ديسمبر 2024 (حوالي 12,900 دولار/طن).

وتتداول الأسعار حاليًا في نطاق 3,000-3,500 دولار.

ومنذ بداية العام (2026)، انخفض السوق بنحو 40-45%.

وفي هذا السياق، لا يُعد متوسط ​​توقعات البنك الدولي لعام 2026، البالغ حوالي 3,800 دولار/طن، مؤشرًا سلبيًا في السوق الفورية. فهو يعكس مقارنة سنوية بمتوسط ​​عام 2025 المرتفع، وليس توقعًا لمزيد من الانخفاض الهيكلي من المستويات الحالية. ويصف التوقع عودة السوق إلى وضعه الطبيعي، لا انهياره.

هل هناك حد أدنى؟ تشير الدلائل إلى ذلك.

من منظور السوق الفعلية، تشير عدة عوامل إلى أن منطقة 3,000 دولار تعمل بشكل متزايد كمنطقة دعم. وقد بلغت مخزونات البورصات المعتمدة ذروتها مؤخرًا وبدأت الآن في الانخفاض، بينما تتقلص مخزونات مطاحن الكاكاو الأوروبية مع نضوج دورات تخفيض المخزون. تشير التوقعات التجارية أيضًا إلى انخفاض عمليات التحوط بدافع الذعر مقارنةً بتقلبات الأسعار الحادة في الفترة 2024-2025. بعبارة أخرى، يتم استيعاب فائض العرض الذي أعقب ارتفاع الأسعار، وليس تزايده. مع ذلك، هذا ليس مضمونًا، وأي تغير مناخي قد يؤثر على السوق.

مخاطر الطقس: المتغير المُستهان به

يُعدّ عدم تناسق الأحوال الجوية أحد أكثر العناصر التي لا تحظى بالتقدير الكافي في التسعير الحالي. يُقدّر البنك الدولي احتمالية حدوث ظاهرة النينيو بنحو 60% في النصف الثاني من عام 2026، والتي تاريخيًا:

انخفاض هطول الأمطار في جميع أنحاء حزام الكاكاو في غرب إفريقيا

اضطراب المحاصيل خلال مراحل نمو القرون الحرجة

يُشكّل هذا تحديًا مباشرًا للافتراضات الأساسية التي تُشير إلى تعافي الإنتاج بنسبة 34% في غانا و5% في ساحل العاج. الآثار المترتبة على السوق: في حال حدوث ظاهرة النينيو، قد يتحول الوضع الحالي من فائض إلى شحّ في العرض، مما يُجبر على إعادة تقييم المخاطر.

الطلب: انخفاض محتمل يقترب من حدوده القصوى

تعرض جانب الطلب لضغوط، لكن عملية التكيف تبدو ناضجة. خلال الـ 12-18 شهرًا الماضية، أعاد مصنّعو الشوكولاتة صياغة منتجاتهم، وخفضوا محتوى الكاكاو، وعدّلوا التغليف وأحجام الحصص. مع ذلك، فإن المرونة لها حدود. كانت عمليات الطحن في الربع الأول من العام في أوروبا وأمريكا الشمالية ضعيفة، لكن انخفاض الطلب التدريجي يتباطأ. مع انخفاض الأسعار، تستعيد دورات التحوّط عافيتها، وتُعاد بناء التغطية الآجلة، ومن المرجح أن تستقر عمليات الطحن حتى منتصف عام 2026، ثم تتعافى تدريجيًا بعد ذلك.

البنك الدولي مقابل إجماع السوق

من المهم وضع توقعات البنك الدولي في سياقها ضمن نطاق أوسع من المحللين. يتبنى البنك موقفًا متشائمًا مقارنةً بالتقديرات المؤسسية. تشمل المؤشرات الأخرى معيار جي بي مورغان المتوسط ​​الأجل البالغ حوالي 6000 دولار/طن، ومعيار آي إن جي المكافئ البالغ حوالي 4400 إلى 4600 دولار/طن لعام 2026. وقد خفّض كل من رابوبنك وسيتي غروب تقديراتهما للفائض، مما يشير إلى وضع أكثر ضيقًا في العرض مقارنةً بالتوقعات الأساسية للبنك. الرأي السائد:

من المرجح أن يغلق سعر الكاكاو في عام 2026 عند مستوى أقل بقليل من 4000 دولار/طن

مع وجود احتمالية ارتفاع السعر في عام 2027 مع استقرار الطلب واحتساب مخاطر الطقس في الأسعار.

من منظور استراتيجية السلع، تُحدد أربعة ركائز سوق الكاكاو حاليًا: مخاطر الطقس (احتمالية ظاهرة النينيو)، واستقرار المخزونات (انخفاض المخزونات)، واستقرار الطلب (مرحلة ما بعد إعادة صياغة الأسعار)، والعرض.

الكاكاو (H1، D1)

