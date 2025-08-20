ارتفع السكر 2% في محاولة لعكس الاتجاه 📈

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر (SUGAR) في بورصة ICE بأكثر من 2% اليوم، مما يجعلها السلعة الزراعية الأفضل أداءً. وأشارت بيانات التزام المتداولين (CoT) الصادرة في 12 أغسطس إلى انخفاض طفيف في مراكز البيع على المكشوف المضاربية، مما يشير إلى أن السوق قد يدخل مرحلة "اختبار قوة" الاتجاه الهبوطي.

لا تزال المحاصيل البرازيلية محركًا رئيسيًا للسوق. أفادت UNICA، أكبر اتحاد لصناعة السكر في البلاد، الأسبوع الماضي أن إنتاج السكر في منطقة الوسط والجنوب انخفض بنسبة 7.8% على أساس سنوي حتى يوليو. في الوقت نفسه، ارتفعت حصة قصب السكر المخصصة لإنتاج السكر في النصف الثاني من يوليو إلى 54.10% مقابل 50.32% في العام السابق. ساهم هذا التحول في ضعف الأسعار في وقت سابق من الأسبوع، لكن السوق يشهد انتعاشًا الآن لأسباب "فنية" بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

في الهند، إحدى أكبر منتجي قصب السكر في العالم، يبدأ موسم الحصاد الجديد في أقل من شهرين، وتشير التوقعات إلى محاصيل وفيرة، مما يثير الشكوك حول استمرار الانتعاش. ومن المتوقع أيضًا وصول إمدادات سكر إضافية من تايلاند إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت الحالي، يبدو ميزان العرض والطلب مستقرًا، مما يشير إلى احتمال تحرك الأسعار بشكل جانبي في انتظار محفز أقوى.

السكر (الفاصل الزمني اليومي)

على الرسم البياني اليومي، تُشكل الأسعار قيعانًا مرتفعة منذ عدة أسابيع، مع اقتراب العقد من اختبار المتوسط المتحرك الأساسي 50 (الخط البرتقالي). تقع منطقة المقاومة الرئيسية على المدى القصير حاليًا حول 17 دولارًا أمريكيًا (حركة السعر).

المصدر: xStation5

تحليل CoT

الإعلانات التجارية - لا يزال المنتجون والمُصنّعون مُحافظين على مراكز تحوّط قوية. ويتضح ذلك من الزيادة الحادة في مراكز البيع (+١٤.٥ ألف عقد)، مما يُشير إلى توجه أقوى لتأمين الإنتاج المُستقبلي ضد انخفاضات الأسعار المُحتملة. ولا يزال صافي مراكزهم طويلة الأجل (حوالي +٢٦ ألف عقد)، ولكن التحوّل نحو تحوّط أثقل واضح. وبالنسبة للسوق، يُشير هذا إلى أن المُتداولين الفعليين لا يتوقعون ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ويركزون على حماية هوامش الربح.

الأموال المُدارة - لا تزال صناديق المضاربة الكبيرة تُحافظ على صافي تعرض قصير الأجل واضح (حوالي -٨٧ ألف عقد)، مما يُحافظ على الضغط الهبوطي على السكر. ومع ذلك، تُظهر أحدث التغييرات نمطًا ملحوظًا: +٩ آلاف مركز شراء جديد و-٩.٧ ألف مركز بيع. تُعدّ هذه علامةً نموذجيةً على تغطية مراكز البيع، وربما المرحلة الأولى من تحوّل في المعنويات. وبينما لا تزال الصناديق مُتشائمة، تُشير الديناميكيات الأسبوعية إلى أن بعضها بدأ في تهيئة مراكز استعدادًا لانتعاش. لا يزال أكبر ثمانية متداولين يسيطرون على ما يقارب 30% من إجمالي مراكز البيع على المكشوف. إذا استمر اتجاه تغطية مراكز البيع على المكشوف بين صناديق الأموال المُدارة في التقارير القادمة، فقد يتبع ذلك ارتفاع مستدام.

يتخذ المنتجون إجراءات تحوطية صارمة ضد المزيد من الانخفاضات، في حين بدأت صناديق المضاربة في تصفية مراكز البيع على المكشوف، مع الأخذ في الاعتبار خطر انعكاس الاتجاه. المصدر: CoT، CFTC