🔼 ارتفع الذهب بنسبة 1.7%

ارتفع سعر الذهب وسط آمال المستثمرين في التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. من شأن أي خفض محتمل للتصعيد أن يُسهم في خفض أسعار النفط، وتخفيف الضغوط التضخمية، وتقليل مخاطر تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما يحظى المعدن النفيس بدعم فني بعد تجاوزه مستوى 4000 دولار للأونصة ونجاحه في الحفاظ عليه.

أهم الحقائق

في الأيام الأخيرة، أفادت التقارير أن إيران تلقت عرضًا من الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، مما أثار آمالًا في تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن هذه الآمال قد لا تدوم طويلًا.

على الرغم من ذلك، حافظ دونالد ترامب على موقف تصعيدي تجاه طهران، مُلمحًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لضرب البنية التحتية الحيوية لإيران إذا هاجمت القوات الإيرانية السفن في مضيق هرمز مجددًا. كما صرّح بأن الشعب الأمريكي "لا يعارض الحرب".

من شأن انخفاض أسعار النفط أن يُخفف الضغوط التضخمية ويُقلل من التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لا يزال مستوى 4000 دولار للأونصة يمثل دعماً نفسياً هاماً، على الرغم من أن المخاوف بشأن أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين في سوق النفط قد تحدّ من نطاق التعافي.

قد يساهم خفض حدة التوتر في تخفيف الضغط الناتج عن النفط والتضخم.

لا تزال أسعار النفط المرتفعة، الناجمة عن اضطرابات الإمدادات في الخليج العربي، تُلقي بظلالها على الذهب. ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة من خطر استمرار التضخم، ويعزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة أو حتى يرفعها مرة أخرى.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع كأداة تحوط طويلة الأجل ضد التضخم، إلا أنه لا يُدرّ دخلاً. وبالتالي، فإن ارتفاع عوائد السندات يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا المعدن الذي لا يُدرّ دخلاً، مما قد يُقلل من الطلب الاستثماري عليه.

تبقى توقعات الفيدرالي هي المحرك الرئيسي.

ينتظر المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وتصريحات رئيسه كيفن وارش عقب اجتماع الأسبوع المقبل. وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 64% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر.

من الناحية الفنية، فإن اختراق خط الاتجاه الهابط الذي كان قائماً منذ 6 يوليو قد حسّن من معنويات السوق على المدى القصير. مع ذلك، قد يبقى الذهب محصورًا ضمن نطاق تذبذب واسع إلى حين حصول المستثمرين على مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية والتطورات في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قد تكون المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي مبالغًا فيها. فلم يُشر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، إلى أن رفع أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح حاليًا، في حين أن اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام قد يُقلل من احتمالية تشديد السياسة النقدية قبل التصويت.

ومن الناحية الفنية، تقع مستويات المقاومة الرئيسية التالية للذهب حول 4800 دولار و5000 دولار للأونصة، وكلاهما مدعوم بردود فعل الأسعار السابقة. في الوقت نفسه، لا يزال مستوى 4000 دولار يُمثل منطقة دعم رئيسية.

المصدر: xStation5