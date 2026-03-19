ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.8% 📈

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انتعاشًا قويًا، بدأ في وقت سابق من اليوم قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي، وارتفع الآن بأكثر من 0.8% ليتجاوز مستوى 1.155 بعد الإعلان. ويتلقى الزوج دعمًا من انخفاض أسعار النفط، حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط من حوالي 111 دولارًا للبرميل إلى 104 دولارات، فضلًا عن ضعف الدولار الأمريكي، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بأكثر من 0.8%. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أكد أنه سيراقب عن كثب مخاطر التضخم في منطقة اليورو. ولم يلتزم البنك المركزي بأي مسار سياسي محدد، وكان كل من البيان وتصريحات كريستين لاغارد محايدين بشكل عام.

على الرغم من غياب إشارة سياسية واضحة، يبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط مدفوع بآمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط. فبعد الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة، قد تتوقع الأسواق سيناريو يسعى فيه الفاعلون الإقليميون إلى وقف المزيد من التصعيد. ويُفسر انخفاض أسعار النفط كعامل قد يُضعف الدولار ويقلل من تدفقات الأموال إلى سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، حتى لو عاد النفط في نهاية المطاف إلى مستويات ما قبل الحرب، فمن المرجح أن يمتنع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة على الأقل حتى أواخر صيف أو أوائل خريف عام 2026.

