ارتفع سهم تسلا بنسبة 4% بعد أن دعمت الأرباح معنويات وول ستريت 📈

هيمنت شركة تسلا (TSLA.US) بوضوح على جدول إعلانات أرباح الشركات الأمريكية اليوم، حيث تجاوزت توقعات السوق في كل من ربحية السهم والإيرادات. في المقابل، تراجعت أسهم شركة آي بي إم بعد توقعات متحفظة نسبياً، بينما ارتفعت أسهم شركة تكساس إنسترومنتس بنسبة تقارب 9% بعد تقديمها تقريراً قوياً يشير إلى انتعاش أوسع في دورة أشباه الموصلات.

تسلا: أداء قوي يفوق التوقعات في جميع المؤشرات الرئيسية - لا سيما هوامش الربح والتدفق النقدي؛ ارتفاع الأسهم بنسبة تقارب 4% بعد إغلاق السوق.

قدمت تسلا تقريراً للربع الأول فاق التوقعات، خاصةً في المجالات التي ركز عليها المستثمرون بشكل كبير: الربحية وتوليد النقد.

بلغت ربحية السهم المعدلة 0.41 دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 0.34 دولار. وبلغت الإيرادات 22.39 مليار دولار، متجاوزةً أيضاً التوقعات التي بلغت 22.19 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم المعلنة 0.13 دولار مقابل 0.12 دولار في العام الماضي.

لكن العنصر الأبرز في التقرير كان هامش الربح الإجمالي، الذي بلغ 21.1%، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 17.7% بشكل ملحوظ. وهذه نقطة حاسمة، إذ كان انخفاض هامش الربح أحد أبرز المخاوف التي أحاطت بشركة تسلا في الأرباع الأخيرة.

وكان الأداء التشغيلي قويًا بنفس القدر. فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 941 مليون دولار، متجاوزًا التوقعات البالغة 787.7 مليون دولار. والأكثر إثارة للإعجاب كان التدفق النقدي الحر، الذي وصل إلى 1.44 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات سلبية بلغت 1.86 مليار دولار. ويشير هذا الأداء المتميز إلى أن الربع لم يكن قويًا على الورق فحسب، بل أيضًا من حيث جودة توليد النقد الأساسية.

تجاوزت النتائج الرئيسية التوقعات بشكل واضح، لكن التحول نحو الذكاء الاصطناعي يزداد تكلفة.

قدمت تسلا تقريرًا للربع الأول تجاوز التوقعات بشكل واضح على المستوى الرئيسي، لا سيما في الربحية وتوليد النقد. ومع ذلك، تشير الأرقام، في جوهرها، إلى دخول الشركة مرحلة تتطلب رأس مال أكبر، مدفوعة بشكل أقل بكفاءة صناعة السيارات وأكثر بالاستثمارات طويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقيادة الذاتية.

تجاوزت هوامش الربح والتدفقات النقدية التوقعات، لكن قاعدة التكاليف تتزايد بسرعة.

على الرغم من أن قوة هوامش الربح والتدفقات النقدية الحرة فاجأت السوق إيجابًا، إلا أن نظرة فاحصة على هيكل التكاليف تشير إلى صورة أكثر تعقيدًا. فقد ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 3.78 مليار دولار، مما يعكس تسارع دورة الاستثمار لدى تسلا. ونتيجة لذلك، انخفض هامش الربح التشغيلي إلى 4.2%، مسجلاً بذلك الربع الثاني على التوالي من الانخفاض المتتالي - وهو مؤشر على أن الربحية الحالية تُضحى بها بشكل متزايد من أجل تعزيز مكانة الشركة في المستقبل.

تعيد تسلا توجيه رأس مالها نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقيادة الذاتية.

هذا التحول ليس وليد الصدفة. فقد كان إيلون ماسك واضحًا بشأن إعادة توجيه تركيز تسلا الاستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات الشبيهة بالبشر (أوبتيموس)، والمركبات ذاتية القيادة، ورقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. لم تعد هذه المبادرات هامشية؛ بل أصبحت أساسية في قرارات تخصيص رأس مال الشركة.

يُظهر قرار إيقاف إنتاج الطرازات القديمة مثل موديل S وموديل X، واحتمالية تهميش موديل Y تدريجيًا لصالح سيارة Cybercab القادمة، مدى تركيز تسلا على إعادة صياغة خارطة طريق منتجاتها نحو القيادة الذاتية والتنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لا يزال أداء قطاع السيارات الأساسي متفاوتًا.

في الوقت نفسه، لا يزال أداء تسلا في قطاع السيارات الأساسي غير متسق. فقد بلغت عمليات تسليم السيارات - التي لا تزال أقرب مؤشر للطلب الأساسي - 358,023 وحدة، وهو رقم أقل من توقعات السوق، ووصفه بعض المحللين بأنه بداية مخيبة للآمال لهذا العام. يشير هذا إلى أنه على الرغم من تقدم تسلا تكنولوجيًا، إلا أن أعمالها التقليدية في مجال السيارات الكهربائية لم تعد المحرك الوحيد للنمو، وربما لم تعد الأهم استراتيجيًا.

أصبح الطموح طويل الأجل أكبر بكثير من مجرد السيارات.

بالنظر إلى المستقبل، فإن حجم طموح تسلا ملحوظ. تتوقع الشركة بدء الإنتاج الكمي لسيارتي Cybercab وSemi الكهربائية في عام 2026، مع الإشارة إلى توجه قوي نحو البنية التحتية لأشباه الموصلات من خلال شراكة مع SpaceX لبناء ما وصفته تسلا بأنه "أكبر مصنع رقائق على الإطلاق". والمنطق وراء هذه الخطوة واضح: تتوقع تسلا أن يتجاوز الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العرض الحالي والمخطط له في هذا القطاع.

أصبحت جدوى الاستثمار أكثر طموحًا، وأكثر تطلبًا.

من منظور السوق، يجعل هذا من تسلا شركة أكثر تعقيدًا للتقييم. لم تعد الشركة مجرد شركة مصنعة للسيارات، أو حتى مجرد شركة مصنعة للسيارات الكهربائية، بل تتطور بشكل متزايد لتصبح مزيجًا بين شركة صناعية وشركة بناء منصات الذكاء الاصطناعي. يُتيح هذا التحول فرصًا كبيرة للنمو إذا سارت الأمور على ما يرام، ولكنه يُؤدي أيضًا إلى مخاطر تنفيذية أعلى، وكثافة رأسمالية أكبر، ورؤية أقل وضوحًا للعوائد على المدى القريب. باختصار، يؤكد هذا الربع أن تسلا لا تزال قادرة على تحقيق نتائج مالية قوية. في الوقت نفسه، يُوضح أن الشركة تنتقل عمدًا إلى مرحلة قد تُفسح فيها الكفاءة قصيرة الأجل المجال أمام رهانات استراتيجية أكبر وأطول أمدًا.

آي بي إم: أداء قوي في الربع الأول يفوق التوقعات، لكن التوقعات المتحفظة تؤثر على السهم - انخفاض بنسبة 7% تقريبًا بعد إغلاق السوق

حققت آي بي إم أداءً قويًا بشكل عام في الربع الأول، متجاوزة التوقعات في معظم المؤشرات الرئيسية. بلغ ربح السهم التشغيلي 1.91 دولارًا أمريكيًا مقابل 1.81 دولارًا أمريكيًا كمتوقع، بينما بلغت الإيرادات 15.92 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات البالغة 15.67 مليار دولار أمريكي.

على مستوى القطاعات، حافظ قطاع البرمجيات على استقراره، بإيرادات بلغت 7.05 مليار دولار أمريكي، متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. أما قطاع الاستشارات، فقد حقق أداءً أقل بقليل من التوقعات، حيث بلغت إيراداته 5.27 مليار دولار أمريكي مقابل 5.29 مليار دولار أمريكي متوقعة، إلا أن هذا لا يؤثر بشكل جوهري على الأداء العام للربع.

كان التدفق النقدي إيجابيًا أيضًا، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 2.22 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات بقليل. ومع ذلك، كان من أبرز أوجه القصور عدم وجود مؤشرات محدثة تتعلق بأعمال الذكاء الاصطناعي في آي بي إم، الأمر الذي قد يدفع بعض المستثمرين إلى طلب المزيد من التوضيحات حول هذا الجانب المحوري من النمو.

من منظور السنة المالية الكاملة، حافظت الإدارة على توقعاتها. لا تزال شركة IBM تتوقع نموًا في الإيرادات يزيد عن 5% بالعملة الثابتة، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق البالغة 5.1%. كما أكدت الشركة توقعاتها بزيادة التدفق النقدي الحر بنحو مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.

تكساس إنسترومنتس: أداء قوي للغاية في الربع الحالي وتوقعات إيجابية للربع الثاني - ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 9% تقريبًا بعد إغلاق السوق

قدمت شركة تكساس إنسترومنتس أحد أقوى التقارير بين شركات أشباه الموصلات خلال دورة الأرباح الحالية، متجاوزةً التوقعات في كلٍ من الإيرادات والربحية التشغيلية.

بلغ ربح السهم 1.68 دولارًا أمريكيًا مقابل متوسط ​​توقعات بلغ 1.38 دولارًا أمريكيًا، بينما وصلت الإيرادات إلى 4.83 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 4.53 مليار دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن ظروف الطلب في الأسواق النهائية الرئيسية كانت أقوى من المتوقع.

كما تجاوزت الأرباح التشغيلية التوقعات، حيث بلغت 1.81 مليار دولار أمريكي مقارنةً بتوقعات بلغت 1.54 مليار دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي الحر 1.40 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا متوسط ​​التوقعات البالغ 1.2 مليار دولار أمريكي، بينما كانت النفقات الرأسمالية أقل بقليل من التوقعات عند 676 مليون دولار أمريكي مقابل 689.9 مليون دولار أمريكي.

يُعدّ قطاع الدوائر التناظرية ذا أهمية خاصة، فهو جوهر نموذج أعمال تكساس إنسترومنتس. وبلغت الإيرادات في هذا القطاع 3.92 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.68 مليار دولار أمريكي. يُعدّ هذا مؤشراً هاماً، إذ يُنظر إلى الطلب على المنتجات التناظرية غالباً كمؤشر على النشاط الصناعي والإلكتروني الأوسع نطاقاً.

وبالنظر إلى المستقبل، قدّمت الشركة توقعات إيجابية للربع الثاني. تتوقع شركة تكساس إنسترومنتس أن يتراوح ربح السهم بين 1.77 دولار و2.05 دولار، وأن تتراوح الإيرادات بين 5.00 مليار دولار و5.40 مليار دولار. يشير هذا إلى تحسّن ظروف الطلب، ويدل على أن الشركة تدخل الربع القادم بزخم أقوى.

