ارتفع سهم Unity بنسبة 10% 🚨 هل تشهد الشركة ثورة؟

فاجأت شركة Unity، مطورة وموزعة مجموعة من الأدوات المستخدمة بشكل أساسي في إنتاج ألعاب الفيديو، السوق بإعلاناتها الإيجابية.

تُظهر النتائج الأولية زيادةً هائلةً في ربحية الشركة. من المتوقع أن يرتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 58% على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 130 مليون دولار أمريكي. قد يكون هذا نتيجةً لتحسن كبير في الكفاءة، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 505 ملايين دولار أمريكي، ما يمثل نموًا بنسبة 17%. من المتوقع أن يرتفع هامش التشغيل إلى 26% مقارنةً بنسبة 22% المتوقعة سابقًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه أرقام أولية وليست نهائية، وقد تتغير.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن بيع شركتيها ironSource Ads Network وSuperSonic، المسؤولتين عن الإعلان ونشر الألعاب على التوالي. مع ذلك، لا يعني هذا خروج الشركة من قطاع الإعلان، إذ يُعدّ نظام "Vector AI" أحد المساهمين الرئيسيين في نمو الإيرادات في هذا القطاع الذي تعتبره الشركة "استراتيجيًا".

أعلن مجلس الإدارة أن بيع الشركات الأقل ربحية سيمكن الشركة من التركيز على عملياتها الأساسية، التي تشهد تحسناً ملحوظاً. ويشارك المستثمرون الرئيس التنفيذي حماسه لهذه التغييرات، ويشهد سهم الشركة أحد أقوى المكاسب خلال جلسة تداول يوم الجمعة التي اتسمت بالتشاؤم.

مع ذلك، يجدر التذكير بأن الشركة مرت بفترة عصيبة للغاية من حيث التقييم. فقد تفاقمت المخاوف التنافسية بشأن البدائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأدوات المطورين بسبب التوقعات الأولية للربع الأول من عام 2026، والتي جاءت دون توقعات السوق. وانخفض سعر السهم بأكثر من 60% منذ بداية العام، وأكثر من 90% عن ذروته في عام 2021. المصدر: xStation5.