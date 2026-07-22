ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب الإمدادات في البحر الأسود

يتجه سعر النفط نحو 95 دولارًا للبرميل، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لقلة المؤشرات الإيجابية على إحراز تقدم بنّاء بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة عشرة أيام. بل إن الرئيس دونالد ترامب حذر طهران من أن أي هجوم مستقبلي على السفن العابرة لمضيق هرمز سيؤدي إلى تدمير "محطة توليد كهرباء أو جسر واحد" في إيران.

أبرز الحقائق

قال الرئيس ترامب إن الأمريكيين يدعمون الحملة العسكرية رغم معارضتهم لارتفاع أسعار البنزين، مضيفًا أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة وستُحاسب على مقتل الجنود الأمريكيين. وفي الوقت نفسه، أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن هناك مباحثات جارية بشأن اجتماع محتمل في المكتب البيضاوي بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران غير جادة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وقد فسرت الأسواق تصريحاته على أنها دليل على وجود خلافات استراتيجية عميقة بين البلدين، وإشارة إلى أن التصعيد العسكري لا يزال مرجحًا.

وقد نفذ الجيش الأمريكي الليلة الحادية عشرة على التوالي من الغارات على أهداف عسكرية إيرانية. في الوقت نفسه، أكدت واشنطن مجددًا التزامها بحماية الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن مخاطر إمدادات النفط العالمية.