سعر خام برنت يبلغ أعلى مستوى له منذ 13 أبريل

ارتفعت أسعار النفط عند افتتاح السوق يوم الاثنين الأخير من شهر أبريل، مدفوعةً بالتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من التقارير المشكوك في صحتها التي نشرتها أكسيوس. ويتداول عقد برنت لشهر يوليو حاليًا فوق 100 دولار أمريكي للبرميل، بينما يتداول عقد يونيو قرب 108 دولارات أمريكية، مقتربًا من مستويات الإغلاق القياسية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن العقود الآجلة تشهد ارتفاعًا، كما يتضح من العقود المؤجلة. ويتداول عقد أغسطس بالفعل قرب أعلى مستوياته المحلية.

فشل مفاوضات نهاية الأسبوع

انتهت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق. وقد استدعى دونالد ترامب المفاوضين، عازيًا ذلك إلى عدم رغبة الجانب الإيراني في الانخراط في المفاوضات. في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإيراني عن تعازيه لترامب بشأن محاولة الاغتيال التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، بينما التقى وزير الخارجية عراقجي بمسؤولين رفيعي المستوى في سلطنة عمان لمناقشة قضايا تتعلق بمضيق هرمز.

خطة إيران: فتح مضيق هرمز، وتأجيل المفاوضات النووية

بحسب موقع أكسيوس، قدمت إيران، عبر وسطاء في باكستان، مقترحًا إلى الولايات المتحدة بشأن اتفاقية لإعادة فتح مضيق هرمز، مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي إلى وقت لاحق.

يقترح المقترح تمديد وقف إطلاق النار، وربما إضفاء الطابع الرسمي عليه، ورفع الحصار البحري. في الوقت نفسه، سيتم فصل المفاوضات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والحزمة النووية الأوسع نطاقًا وتأجيلها بشكل صريح، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لواشنطن. كانت المخاوف النووية هي التي أدت في البداية إلى سلسلة التفجيرات التي وقعت العام الماضي وبداية الحرب الحالية، المستمرة منذ أواخر فبراير (على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ 20 يومًا).

يفسر السوق هذا على أنه إشارة إلى أن طهران تعطي الأولوية للوصول المادي إلى طرق تصدير النفط. بالنسبة للولايات المتحدة، لن يكون هذا سوى نصر جزئي، إذ ستبقى القضية الأساسية المتعلقة بأبحاث الأسلحة النووية المحتملة دون حل. من جهة أخرى، قد يشهد العالم عودةً إلى الوضع الطبيعي النسبي مع استئناف الإمدادات من الخليج العربي، على الرغم من أن الشروط الدقيقة لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال غير واضحة.

مصداقية تقارير أكسيوس

تعتمد أكسيوس بشكل كبير على مصادر مجهولة داخل الإدارة الأمريكية والمنطقة، وهو ما يُعدّ نقطة قوتها (وصولها إلى معلومات من الداخل) ونقطة ضعفها الرئيسية في الوقت نفسه. يتهم بعض المراقبين ومحللي الإعلام أكسيوس بالإفراط في الاعتماد على مصادر مجهولة، وتفضيل السرعة على التحقق، وميلها إلى نشر شائعات يصعب تأكيدها بشكل مستقل، مما قد يُضعف مصداقيتها لدى الجمهور الأكثر تحفظًا.

في المقابل، تُصنّف جهات تقييم مستقلة، مثل "أد فونتيس ميديا"، أكسيوس كمصدر موثوق عمومًا وغير منحاز بالضرورة لصالح الرئيس ترامب. ومع ذلك، فيما يتعلق بإيران، فقد نفى مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى لاحقًا العديد من تقارير أكسيوس.

ترامب يدّعي أن إيران على وشك نفاد مخزونها النفطي

في مقابلة حديثة مع قناة فوكس نيوز، طرح ترامب سيناريو مثيراً للقلق، إذ زعم أن أمام إيران "ثلاثة أيام تقريباً" قبل أن تبدأ بنيتها التحتية النفطية "بالانهيار من الداخل". ويزعم أن الحصار المفروض عليها يمنعها من تحميل النفط على ناقلات النفط، وأن خزاناتها البرية شبه ممتلئة. (تقدر سعتها بنحو 120 مليون برميل، ما يعني أنها ستمتلئ في غضون شهر تقريباً وفقاً لمعدلات الإنتاج الإيرانية الحالية).

شهدت ولاية ترامب الأولى انخفاضًا في إنتاج النفط الإيراني من حوالي 3.9 مليون برميل يوميًا إلى مليوني برميل يوميًا فقط. وأدى ضعف تطبيق العقوبات خلال ولاية بايدن إلى انتعاش الإنتاج؛ ومنذ عام 2024، تراوح الإنتاج بين 3.3 و3.4 مليون برميل يوميًا. وانخفضت الصادرات خلال ولاية ترامب الأولى إلى الصفر تقريبًا. ومع ذلك، تحتفظ إيران ببعض القدرات على عبور النفط عبر بحر قزوين (باستخدام المقايضات)، مما يعني أن الصادرات من غير المرجح أن تصل إلى الصفر المطلق. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

ويستشهد المصدر نفسه بتحليلات من معهد أمريكان إنتربرايز (مشروع التهديدات الحرجة) وشركة إنرجي أسبيكتس، تشير إلى أن إيران تقترب من الحد الأقصى لتخزينها، مما سيجبرها على إغلاق حقول النفط. وقد حدث انخفاض مماثل في الإنتاج خلال ولاية ترامب الأولى. وتشير تقديرات أخرى، مثل تلك التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ومعلقو شبكة سي إن إن، إلى أفق زمني أطول: من "أسبوعين أو أكثر" إلى "شهرين أو ثلاثة أشهر" من الإنتاج المستدام قبل أن يصبح التخزين عائقًا حاسمًا. يشير هذا إلى أن ترامب يُضخّم خطابه بشكل ملحوظ مقارنةً بالإجماع التحليلي.

الأسعار: عقود أغسطس تسجل مستويات قياسية محلية جديدة

يتداول سعر خام برنت الفوري حاليًا عند حوالي 106-108 دولارات أمريكية، بالقرب من أعلى مستويات الإغلاق المسجلة خلال الأسابيع القليلة الماضية. على منصة xStation، يُعد عقد يوليو الأكثر سيولةً حاليًا، بحجم تداول يقارب 80,000 عقد، ويتداول بسعر أقل بقليل من 102 دولار. في الوقت نفسه، يسجل عقد أغسطس مستويات قياسية محلية جديدة، لم يشهدها منذ أسابيع. يُشير هذا إلى أن السوق يعتقد أن التوترات في سوق النفط ستستمر. يتداول خام برنت لشهر أغسطس فوق 96 دولارًا بقليل، مع بقاء احتمال اختبار مستوى 100 دولار قائمًا.

عقد خام برنت لشهر أغسطس في بورصة إنتركونتيننتال (ICE). المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

لا يزال السوق يعاني من تراجع ملحوظ في الأسعار، حيث تتداول أسعار العقود الآجلة والفورية بارتفاع كبير. وقد بلغ الفارق بين سعر النفط الخام (برنت المؤرخ) وعقد الشهر الأول مؤخرًا 15 دولارًا أمريكيًا، ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى أقل من 10 دولارات، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 6 و7 دولارات. لا يعني هذا أن السوق قد تخلص من شح المعروض، بل يعكس ارتفاعًا في العقود الآجلة طويلة الأجل وانخفاضًا في الطلب.

منحنى العقود الآجلة مرتفع حاليًا مقارنةً بالشهر الماضي. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

تداعيات أخرى على السوق

يُخيّم الغموض على السوق. تُقدّر بولي ماركت حاليًا احتمالات التوصل إلى سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة بأقل من 33% بحلول 31 مايو، وأقل من 50% بحلول 30 يونيو. قبل أسبوعين، كانت هذه الاحتمالات أعلى بكثير. رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر النفط إلى 90 دولارًا في الربع الأخير من عام 2026، بينما يُتداول عقد ديسمبر حاليًا عند 86 دولارًا. لا يُظهر سوق العقود الآجلة استقرارًا إلا في منتصف العام المقبل، حيث تتراوح الأسعار بين 75 و80 دولارًا.

بناءً على التوقعات الأساسية الحالية، يُتوقع المزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في العقود المؤجلة؛ لذا، من الضروري مراقبة الوضع عند كل تجديد. في المقابل، إذا تحقق السلام في وقت أقرب، فقد تشهد الأسعار انخفاضًا سريعًا بنسبة 10-20%، يليه إعادة تقييم أساسية من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى ارتفاع لاحق. لا تأخذ هذه السيناريوهات في الحسبان انخفاضًا كبيرًا في الطلب؛ ومع ذلك، فمن غير المرجح حدوث انخفاض مماثل في الطلب كما حدث خلال جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، لكي يتوازن السوق في ظل القيود الحالية، سيتعين على الطلب أن ينخفض ​​بما لا يقل عن 5 ملايين برميل يوميًا.

يتداول خام برنت عند أعلى مستوى له منذ 13 أبريل. تقع منطقة مقاومة رئيسية عند 105 دولارات. في حال حدوث تصحيح، سيكون الهدف الأول هو منطقة 95 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة بالقرب من 92 دولارًا. المصدر: xStation5