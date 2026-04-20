⚫ سعر خام برنت يتجاوز 90 دولارًا للبرميل

بعد فترة وجيزة من التفاؤل في نهاية الأسبوع الماضي، دخل سوق النفط الخام العالمي مجدداً في مرحلة توتر شديد. ارتفع سعر برميل خام برنت بنحو 6% صباح الاثنين، متجاوزاً مستوى 90 دولاراً. هذه الحركة الحادة تعكس إلى حد كبير الانخفاضات التي شهدها يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. حالياً، الوضع الأساسي بالغ الصعوبة: تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 13 مليون برميل من الإنتاج اليومي من الخليج العربي لا تزال معزولة عن العالم، وأي محاولة لتذليل عقبات النقل قد تستغرق أسابيع، إن لم يكن شهوراً. على الرغم من أنه قد يبدو أن الأسوأ قد ولّى، إلا أن سوق النفط لا يزال يعاني من شحّ شديد، كما يتضح من الفارق الذي يتراوح بين عشرات الدولارات بين سعر النفط في سوق العقود الآجلة وسعر النفط الفعلي.

خام برنت المؤرخ وخام برنت الآجل في بورصة إنتركونتيننتال (ICE). يوضح الرسم البياني السفلي الفروقات بين خام برنت المؤرخ وخام برنت الآجل في بورصة إنتركونتيننتال، بينما يمثل الخط الوردي الفرق بين خام برنت المؤرخ وخام برنت وفقًا لقيمة بلومبيرغ العادلة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

الحصار المتجدد لمضيق هرمز والحوادث المسلحة:

السبب الرئيسي لعودة الاتجاه التصاعدي هو الإغلاق الإيراني المتجدد والفوري تقريبًا لمضيق هرمز، والذي حدث بعد 24 ساعة فقط من إعلان فتحه. من جهة، كانت هناك هجمات إيرانية على سفن تابعة لشركات غربية، ومن جهة أخرى، هجوم واحتجاز سفينة إيرانية من قبل البحرية الأمريكية. ردًا على ذلك، أوقفت طهران رسميًا حركة الملاحة البحرية، وحذر نائب الرئيس محمد رضا عارف على منصة إكس من أن العالم لا يمكنه توقع أمن حر لصادراته في ظل حظر مبيعات النفط الإيراني. تؤكد إيران أن استقرار أسعار الوقود يعتمد على وقف دائم للضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها. ومن عوامل الخطر الإضافية احتمال توسع الأعمال العدائية لتشمل البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

التوقعات الدبلوماسية ووقف إطلاق النار:

تضاءلت احتمالية تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والذي ينتهي يوم الثلاثاء المقبل، بشكل ملحوظ، ويُقيّم حاليًا بأنها ضئيلة. اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الولايات المتحدة رسميًا بعدم الجدية في الجهود الدبلوماسية، واصفًا حصار الموانئ واحتجاز السفن بأنه انتهاك صارخ للهدنة. علاوة على ذلك، رفضت طهران اقتراح إدارة ترامب بعقد جولة جديدة من محادثات السلام في إسلام آباد، والمقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

مع ذلك، لم تُغلق قنوات الاتصال تمامًا. يشير الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى أن الحرب ليست في مصلحة أي طرف، وأن التوترات يجب أن تُخفف عبر القنوات الدبلوماسية. كما يعتقد بعض محللي السوق أن الضغط الاقتصادي الهائل على كلا الجانبين سيُجبرهما في نهاية المطاف على العودة إلى المفاوضات، معتبرين التصعيد الحالي جزءًا من لعبة شرسة لتحسين موقفهم التفاوضي. في الوقت الراهن، لا يزال السوق في حالة عزوف عن المخاطرة، ويتجلى ذلك في انخفاض تقييمات الأسهم والسندات بالتزامن مع ارتفاع أسعار سلع الطاقة.

تشير التوقعات إلى إمكانية بدء المحادثات اليوم نظرياً، إلا أنها ستُعقد على الأرجح غداً، قبيل انتهاء وقف إطلاق النار الرسمي الذي خرقته الولايات المتحدة، وفقاً لإيران. وكان من المتوقع في البداية حضور نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، للمفاوضات، لكن التقارير الأخيرة تُشير إلى أن مشاركته غير مؤكدة لأسباب أمنية. من جهة أخرى، لم تُعلن إيران رسمياً عن إرسال وفد إلى إسلام آباد.

يستمر خام برنت في اتجاه هبوطي

افتتح سعر خام برنت على ارتفاع، إلا أنه لا يبدو أن سوق العقود الآجلة متأثرة بشكل كبير بتصعيد الموقف. ومع إعادة إغلاق مضيق هرمز، من المتوقع أن تتجاوز الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل. حالياً، يبدو أن مستوى المقاومة الرئيسي يقع حول 95 دولاراً للبرميل، عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% والحد العلوي لقناة الاتجاه الهبوطي. وعلى العكس من ذلك، ينبغي الحفاظ على نطاق 80-85 دولارًا مع زيادة طفيفة في تدفق السفن، وقد يؤدي الفتح الكامل المحتمل لمضيق هرمز وعودة ما لا يقل عن 50٪ من الصادرات من الخليج العربي إلى عودة الأسعار إلى حوالي 75-80 دولارًا للبرميل، على الرغم من أن هذا سيكون سيناريو متفائلًا للغاية.

