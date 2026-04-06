سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 3.5% ليقترب من مستوى 70 ألف دولار 📈

يتحسن توجه السوق نحو البيتكوين تدريجيًا، مدعومًا بانخفاض طفيف في قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع الإقبال على المخاطرة قبل جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين. وتستمر المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويبدو السوق متفائلًا بحذر على المدى القريب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار على الأقل.

بالنظر إلى آخر انخفاضين في سعر البيتكوين، نجد أنه سلك مسارًا مشابهًا في كلتا الحالتين. فقد انخفض السعر حاليًا، كما حدث في مطلع نوفمبر وديسمبر 2025، بنحو 10% دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض - الذي كان سابقًا حوالي 91,000 دولار، ويقترب حاليًا من 69,000 دولار. وكما في الانخفاض السابق، ارتد السعر أيضًا من مستوى المقاومة عند تصحيح فيبوناتشي 38.2% - الذي كان سابقًا حوالي 98,000 دولار، ويبلغ الآن حوالي 74,600 دولار.

ويقع مستوى الدعم الرئيسي حاليًا عند حوالي 65,000 دولار. قد يؤدي انخفاض السعر دون هذا المستوى إلى موجة هبوط ثالثة حاسمة. وإذا ما تكرر هذا الانخفاض بنفس حجم الانخفاضين السابقين (بنسبة 1:1 تقريبًا)، فقد ينخفض ​​سعر البيتكوين نحو منطقة 45,000 دولار. في المقابل، فإن تجاوز السعر 70,000 دولار يزيد من احتمالية إعادة اختبار مستوى 74,600 دولار.