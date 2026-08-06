سبيس 42 تحقق نمواً قوياً في النصف الأول من 2026

شهدت شركة سبيس 42 الإماراتية أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية، مدفوعة بتوسع أعمالها في قطاع الخدمات الفضائية وارتفاع الطلب على الحلول الجيومكانية والتطبيقات الحكومية. ويعكس هذا الأداء نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل وتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء والتقنيات الذكية.

ارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية

بلغت إيرادات سبيس 42 نحو 260 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 116 مليون دولار، مع هامش ربحية قوي بلغ 45%، في حين وصل صافي الربح إلى 18 مليون دولار بهامش بلغ 7%.

وواصلت الشركة الحفاظ على مركز مالي متين، حيث بلغت السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل 1.15 مليار دولار، إلى جانب إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.3 مليار دولار، ما يمنحها رؤية واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.

الخدمات الفضائية تقود النمو

سجلت وحدة الخدمات الفضائية أفضل أداء نصف سنوي في تاريخها بعد تحقيق نمو بنسبة 15%، مستفيدة من زيادة الطلب الحكومي على خدمات الاتصالات الفضائية. ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ عقد حكومي بقيمة 700 مليون دولار يمتد لمدة 15 عاماً، والذي دخل حيز التنفيذ عقب إطلاق القمر الصناعي الثريا-4.

وتتوقع الشركة أن يواصل هذا القطاع تحقيق نتائج قوية خلال عام 2026 مع توسيع نطاق تشغيل القمر الصناعي وإطلاق خدمات جديدة تستهدف الجهات الحكومية والعملاء التجاريين.

توسع الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي

واصلت وحدة الحلول الذكية تسجيل أداء إيجابي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام، بينما تضاعفت الإيرادات في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويرجع هذا النمو إلى تزايد الطلب على خدمات رصد الأرض، والتحليلات الجيومكانية، وتقنيات دعم اتخاذ القرار، إضافة إلى توسيع منصة GIQ عبر خدمات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإتاحة طلب بيانات أقمار فورسايت بشكل آلي من خلال منصة Microsoft Azure.

تطوير الأقمار الصناعية وتقنيات الاتصال

عززت الشركة قدراتها التشغيلية بعد دخول الأقمار الصناعية فورسايت-3 وفورسايت-4 وفورسايت-5 الخدمة الكاملة، ما يرفع قدرتها على تنفيذ المشاريع المدنية والحكومية.

كما واصلت تطوير منصات الطيران عالية الارتفاع، إلى جانب إجراء اختبارات ناجحة لخدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية بالتعاون مع شركة Skylo Technologies باستخدام القمر الثريا-4، مع توقع إطلاق هذه الخدمات تجارياً بنهاية عام 2026.

مشروعات استراتيجية تدعم النمو المستقبلي

يتقدم مشروع القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5 وفق الخطة الزمنية المحددة، مدعوماً بعقد حكومي بقيمة 5.1 مليار دولار يمتد لمدة 17 عاماً. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في تحقيق إيرادات سنوية تقارب 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع من 2026.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تعزيز حلول الاتصالات متعددة المدارات، إضافة إلى تطوير مشاريع القيادة الذاتية بالتعاون مع Autonomous A2Z، فضلاً عن إطلاق منصة وطنية للملاحة الجيومكانية بالشراكة مع أبوظبي للتنقل بهدف دعم السيادة الرقمية وتطوير البنية المكانية في الإمارة.

واختتمت الشركة النصف الأول من العام بإنفاق رأسمالي بلغ 102 مليون دولار، مع تسجيل صافي مركز نقدي بقيمة 620 مليون دولار، كما أقرت الجمعية العمومية برنامجاً لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس المال، على أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2026 بعد استكمال الموافقات التنظيمية.