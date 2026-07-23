سهم الأسبوع: TSMC - محرك التصنيع وراء ثورة الذكاء الاصطناعي

في السنوات الأخيرة، ركز سوق التكنولوجيا بشكل أساسي على الشركات التي تُطوّر حلول الذكاء الاصطناعي. تُزوّد ​​شركة إنفيديا مراكز البيانات الحديثة بالرقائق، وتستثمر مايكروسوفت وجوجل مليارات الدولارات في البنية التحتية للحوسبة، وتسعى شركات لا حصر لها إلى دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها وخدماتها. مع ذلك، وراء كل قصة نجاح بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقف شركة غالبًا ما يُغفل دورها، رغم كونها أحد أهم العناصر التي تُمكّن القطاع بأكمله من النمو.

تُنتج شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) حصة كبيرة من أشباه الموصلات الأكثر تطورًا في العالم. تُصنّع الرقائق التي تُصمّمها شركات مثل إنفيديا، وإيه إم دي، وآبل، وبرودكوم في مصانع TSMC قبل أن تُصبح أساسًا لأهم الأجهزة والخوادم ومراكز البيانات التي تدعم الاقتصاد العالمي.

يتميز موقع الشركة بكونها لا تُنافس عملاءها. على عكس شركات أشباه الموصلات التقليدية، لا تُصمّم TSMC معالجاتها أو بطاقات الرسومات الخاصة بها. بدلًا من ذلك، تُركّز حصريًا على المرحلة الأكثر تعقيدًا في سلسلة قيمة أشباه الموصلات: تصنيع الرقائق على نطاق واسع. مكّن نموذج العمل هذا شركة TSMC من أن تصبح حلقة الوصل الأساسية بين تصميم أشباه الموصلات والإنتاج الفعلي.

وأظهرت نتائج الربع الأخير أن دورة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تتسارع. فقد حققت الشركة مستويات قياسية من الإيرادات، وحافظت على ربحية عالية للغاية، وقدمت توقعات إيجابية للغاية للأرباع القادمة. وكان من الأهمية بمكان المساهمة المتزايدة لقطاع الحوسبة عالية الأداء، والذي يشمل الرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتقدمة.

بالنسبة للمستثمرين، تتجاوز أهمية نتائج TSMC أداء شركة واحدة. ففي العديد من شركات التكنولوجيا، يعكس التقرير الفصلي في الغالب وضع شركة محددة. أما TSMC، فتُقدم أحد أوضح المؤشرات على الطلب الحقيقي على أحدث التقنيات. فعندما تزيد أكبر شركات التكنولوجيا في العالم إنفاقها على تطوير الذكاء الاصطناعي، يرتفع الطلب على طاقة إنتاج TSMC أيضًا.

لذا، فإن قصة TSMC هي، من نواحٍ عديدة، قصة صناعة أشباه الموصلات بأكملها. فالشركة لا تستفيد فقط من نمو الذكاء الاصطناعي، بل تُسهم أيضًا في جعل هذا النمو ممكنًا. كل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي تتطلب رقائق أكثر تطورًا، ويُعدّ إنتاجها محور أعمال شركة TSMC.

لذا، فإن السؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين ليس فقط عن مدى نمو الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا عن الجهة التي ستستحوذ على القيمة الاقتصادية الناتجة عن هذا التحول. تحتل TSMC موقعًا محوريًا في منظومة التكنولوجيا العالمية.

في الأقسام التالية، سنستعرض أسباب تمكّن هذه الشركة التايوانية من بناء واحدة من أصعب المزايا التنافسية في العالم، وكيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي هيكل أعمالها، وما إذا كان التقييم الحالي للشركة لا يزال يتيح مجالًا لمزيد من النمو.

لماذا تُعدّ TSMC من أهم شركات أشباه الموصلات في العالم؟

في حالة TSMC، لا تكمن الميزة الأكبر في منتج واحد، بل في موقع الشركة ضمن سلسلة التوريد التكنولوجية العالمية. فقد ابتكرت الشركة التايوانية نموذج "التصنيع المتخصص"، أي شركة تصنيع أشباه موصلات تُنتج الرقائق حصريًا لعملاء خارجيين. يُمكّن هذا النهج أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من تصميم رقائقها الأكثر تطورًا بالاعتماد على شريك يتمتع بقدرات تصنيعية لا تُضاهى.

جعل هذا النموذج من شركة TSMC إحدى أهم ركائز الاقتصاد الرقمي. تُنتج الشركة رقائق تستخدمها شركات رائدة مثل Nvidia وAMD وApple وغيرها الكثير في مجال التكنولوجيا، وقد زاد صعود الذكاء الاصطناعي من أهميتها الاستراتيجية.

تحوّل هيكل أعمال TSMC بشكل واضح نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. أصبح قطاع الحوسبة عالية الأداء المحرك الرئيسي لنمو الشركة، ليحل محل هيمنة الإلكترونيات الاستهلاكية السابقة. هذا يعني أن دورة أشباه الموصلات الحالية لا تعتمد بشكل أساسي على ترقيات الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، بل على التوسع طويل الأجل في البنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

مع ذلك، لا تقتصر ميزة TSMC على الحجم فقط. يُعدّ تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تطورًا في العالم من أكثر العمليات الصناعية تعقيدًا على الإطلاق. لا يكفي بناء مصنع لأشباه الموصلات، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحقيق الإنتاج الضخم بالمستوى المطلوب من الجودة والكفاءة والاتساق.

لهذا السبب تحديدًا يصعب منافسة مكانة TSMC. فعلى مدى عقود، أقامت الشركة علاقات متينة مع أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وطورت منظومة توريد قوية، واستثمرت مئات المليارات من الدولارات في أجيال متتالية من تقنيات التصنيع. واليوم، تستفيد TSMC من الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، والقيمة المتنامية لكل شريحة أشباه موصلات تُنتجها.

الميزة التكنولوجية لشركة TSMC: من 3 نانومتر إلى عصر 2 نانومتر

في صناعة أشباه الموصلات، لا يكمن التحدي الأكبر في تطوير تقنية جديدة، بل في القدرة على تصنيع هذه التقنية على نطاق واسع مع الحفاظ على جودة وكفاءة وموثوقية عالية. وهنا تحديدًا بنت TSMC إحدى أقوى مزاياها التنافسية.

تتيح أحدث عمليات التصنيع، بما في ذلك تقنية 3 نانومتر وتقنية 2 نانومتر القادمة، للشركات إنتاج رقائق ذات أداء أعلى واستهلاك أقل للطاقة. وهذا أمر بالغ الأهمية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن حتى للتحسينات الطفيفة في الكفاءة أن تُترجم إلى تخفيضات كبيرة في تكاليف التشغيل عبر بنى تحتية حاسوبية ضخمة.

أصبحت تقنية تصنيع الرقائق بتقنية 3 نانومتر أحد المحركات الرئيسية لنمو شركة TSMC الحالي. ومع توجه الشركة نحو الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر، فإنها تدخل مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي من شأنها أن تساعدها في الحفاظ على ريادتها في أكثر قطاعات سوق أشباه الموصلات تطلبًا.

في الوقت نفسه، تزداد أهمية تغليف أشباه الموصلات المتقدم. لم يعد مستقبل الذكاء الاصطناعي قائمًا فقط على تصغير حجم الترانزستورات، بل تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة دمج رقائق متعددة في أنظمة حوسبة عالية الكفاءة.

يخلق هذا فرصتي نمو متوازيتين لشركة TSMC. فمن جهة، يستمر الطلب في الارتفاع على أحدث عمليات التصنيع، ومن جهة أخرى، أصبحت التقنيات الإضافية المتعلقة بدمج الرقائق والتغليف المتقدم عناصر بالغة الأهمية في منظومة أشباه الموصلات.

حصل السوق على ما كان يتوقعه تمامًا

أصبحت نتائج شركة TSMC الفصلية من أهم الأحداث خلال موسم إعلان الأرباح في صناعة أشباه الموصلات. والسبب بسيط، فالشركة التايوانية تحتل مركزًا محوريًا في سلسلة التوريد التكنولوجية العالمية، ما يعني أن نتائجها تُقدم رؤى ثاقبة ليس فقط حول أدائها التجاري، بل أيضًا حول النشاط الاستثماري لأكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

حقق الربع الثاني من عام 2026 الأداء الذي توقعه المستثمرون تمامًا. فقد تجاوزت TSMC توقعاتها، محققةً مستويات قياسية من الإيرادات ومحافظةً على ربحية استثنائية. والأهم من الأرقام الرئيسية، كان تعليق الإدارة بشأن الأرباع القادمة. رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات، وحافظت على نظرة إيجابية للغاية تجاه الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

بلغت الإيرادات 40.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة.

ارتفع صافي الدخل بنحو 77% على أساس سنوي.

بلغ هامش الربح الإجمالي 67.7%، متجاوزًا التوقعات السابقة.

شكّل قطاع الحوسبة عالية الأداء ما يقارب 66% من إجمالي الإيرادات.

مثّلت التقنيات القائمة على عمليات تصنيع 7 نانومتر والتقنيات الأكثر تطورًا حوالي 77% من إيرادات الرقائق، بينما استمر الطلب على تقنية 3 نانومتر في النمو بوتيرة متسارعة.

وأبرزت النتائج عدة اتجاهات مهمة. أولًا، تختلف دورة نمو أشباه الموصلات الحالية اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة. ففي هذه المرة، لا يكمن المحرك الرئيسي في الإلكترونيات الاستهلاكية، بل في البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

قبل بضع سنوات، كانت نتائج شركة TSMC مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحالة سوق الهواتف الذكية. أما اليوم، فقد باتت الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات، ومسرعات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحوسبة عالية الأداء، تلعب دورًا أكبر بكثير. وقد أصبح هذا القطاع الجزء الأكبر من أعمال الشركة، ولا يزال مصدر نموها الرئيسي.

مؤشر آخر مهم هو الربحية. ففي صناعة أشباه الموصلات، غالبًا ما يتطلب النمو السريع استثمارات ضخمة، مما قد يُؤثر سلبًا على هوامش الربح. إلا أن شركة TSMC تُقدم واقعًا مختلفًا. فالطلب القوي على أحدث الرقائق يُتيح للشركة الحفاظ على ربحية استثنائية، لأن العملاء على استعداد لدفع أسعار مميزة مقابل الوصول إلى طاقة إنتاجية محدودة تعتمد على أحدث التقنيات.

والأهم من ذلك، أن TSMC لا تستفيد فقط من زيادة حجم الإنتاج. فمع تحوّل العملاء نحو عمليات تصنيع أكثر تطورًا، تزداد قيمة كل طلب على حدة. إن إنتاج رقائق 3 نانومتر، وتطوير تقنية 2 نانومتر، وتوسيع قدرات التغليف المتقدمة، يضع الشركة في أكثر قطاعات سوق أشباه الموصلات جاذبية.

كما لاقت توقعات الشركة للأرباع القادمة استحسان المستثمرين. إذ تتوقع الإدارة استمرار قوة الطلب، مع توقعات بزيادة إيرادات الربع الثالث لتصل إلى ما بين 44.6 مليار دولار و45.8 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، لا تزال TSMC تتوقع هوامش ربح عالية جدًا، مما يؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تزال مواتية للغاية.

مع ذلك، يتطلب هذا التوسع السريع استثمارات ضخمة. تُزيد شركة TSMC إنفاقها على مرافق التصنيع الجديدة، وتطوير التكنولوجيا، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية طلبات عملائها، مثل Nvidia وAMD وApple. يُمثل حجم هذه الاستثمارات نقطة قوة الشركة الأبرز، وأحد أكبر تحدياتها في الوقت نفسه. فهي تُمكّن TSMC من الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لكنها تتطلب في الوقت نفسه رأس مال ضخم وإدارة دقيقة لدورة الاستثمار.

أكد التقرير الفصلي صحة الشق الأساسي من فرضية استثمار TSMC. فالشركة لا تستفيد فقط من طفرة الذكاء الاصطناعي، بل تحتل موقعًا محوريًا في هذا المجال. فكل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي تتطلب قدرة حاسوبية أكبر، ورقائق أكثر تطورًا، وتصنيعًا لأشباه الموصلات أكثر تعقيدًا.

التحليل المالي: تحويل الريادة التكنولوجية إلى نتائج قياسية

لا يكفي التفوق التكنولوجي وحده لتحديد شركة استثنائية. السؤال الأهم هو ما إذا كانت الميزة التنافسية للشركة تُترجم إلى أداء مالي متميز. في حالة TSMC، أظهرت السنوات الأخيرة أنها لم تُصبح فقط أكبر مُصنّع لأشباه الموصلات في العالم، بل أيضًا واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أول ما يلفت الانتباه هو نمو الإيرادات. فبعد فترة ركود شهدها قطاع أشباه الموصلات، نتيجةً جزئياً لتصحيحات المخزون عقب الجائحة، عادت شركة TSMC إلى مسار نمو قوي. وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغت الإيرادات رقماً قياسياً قدره 40.2 مليار دولار، مسجلةً زيادة قدرها 36% على أساس سنوي. ويُظهر هذا التعافي أن الشركة تحتل موقعاً محورياً في دورة الاستثمار الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي.

والأكثر إثارة للإعجاب هو هيكل هذا النمو، فهو لا يعتمد فقط على زيادة حجم الإنتاج، بل بشكل أساسي على التحول نحو أحدث التقنيات. ويمثل قطاع الحوسبة عالية الأداء، الذي يشمل رقائق ومعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات، حوالي ثلثي إيرادات الشركة. وهذا تغيير جذري مقارنةً بدورات أشباه الموصلات السابقة، حين كان للإلكترونيات الاستهلاكية دور أكبر بكثير.

وتبقى ربحية TSMC أقوى ميزة مالية لديها. فصناعة أشباه الموصلات تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، مما يعني أن العديد من الشركات في هذا القطاع تعاني من ضغوط على هوامش الربح. أما TSMC، فتعمل في بيئة مختلفة تماماً. بفضل الريادة التكنولوجية، ومعدلات الاستخدام العالية، والقدرة التفاوضية القوية مع العملاء، تحافظ الشركة على هوامش ربح نادراً ما تُرى في شركات التصنيع التقليدية.

في الربع الثاني من عام 2026، بلغ هامش الربح التشغيلي 56.1%، بينما بلغ هامش الربح الصافي 50.4%. تُظهر هذه الربحية أن شركة TSMC لا تُنافس فقط من خلال حجم الإنتاج، بل إن القيمة الأكبر تأتي من التقنيات الأكثر تطورًا، حيث يكون عدد المنافسين المحتملين محدودًا للغاية.

من أبرز جوانب نموذج أعمال TSMC قدرتها على الحفاظ على هوامش ربح عالية رغم مستويات الاستثمار القياسية. تُنفق الشركة سنويًا عشرات المليارات من الدولارات على المصانع الجديدة، والبحث والتطوير، وتوسيع الطاقة الإنتاجية. نظريًا، قد يُؤدي هذا التوسع الكبير إلى انخفاض العائد على رأس المال، إلا أن هيكل السوق الحالي يُتيح لشركة TSMC تحقيق عائد مجزٍ من هذه الاستثمارات.

يُعدّ العائد على رأس المال المستثمر مقياساً أساسياً لجودة الأعمال. ويُظهر العائد المرتفع على رأس المال المستثمر أن استثمارات شركة TSMC الضخمة ليست مجرد تكاليف، بل أصول تُولّد قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

تتمتع الشركة بوضع مالي قوي للغاية. إذ تحافظ TSMC على ميزانية عمومية متينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتنفيذ مشاريع استثمارية مستقبلية. وهذا أمر بالغ الأهمية في قطاع يتطلب فيه الحفاظ على الميزة التنافسية إنفاقًا مستمرًا على البحث والتطوير، وإنشاء مرافق جديدة، وتطوير تقنيات الجيل القادم.

يُعدّ توليد التدفقات النقدية نقطة قوة أخرى مهمة. فعلى الرغم من النفقات الرأسمالية الضخمة، لا تزال شركة TSMC قادرة على توليد مبالغ نقدية كبيرة. وتموّل الشركة توسعها بشكل أساسي من خلال قوة عملياتها الداخلية، مما يقلل اعتمادها على التمويل الخارجي ويحافظ على استقلاليتها الاستراتيجية.

لذا، فإنّ الدليل الأكبر على جودة أعمال TSMC ليس فقط معدل نموها، بل قدرتها على الجمع بين عدة خصائص صعبة في آن واحد. فالشركة توسّع نطاق أعمالها، وتستثمر مبالغ قياسية في المستقبل، وتحافظ على بعض أعلى هوامش الربح في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

هذا المزيج هو ما يجعل TSMC أكثر بكثير من مجرد شركة مصنّعة للرقائق. إنها إحدى أهم الشركات الداعمة لتطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

ما الذي سيدفع TSMC في السنوات القادمة؟

بالنسبة لشركة TSMC، فإنّ السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الشركة تتصدر سوق أشباه الموصلات حاليًا، فموقعها لا يزال قويًا للغاية. بل السؤال الأهم هو ما إذا كان بالإمكان استمرار وتيرة النمو الحالية في السنوات القادمة، وما إذا كانت استثمارات اليوم ستُترجم إلى مزيد من التوسع المالي.

لا يزال الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو. تختلف دورة الاستثمار الحالية عن دورات ازدهار أشباه الموصلات السابقة، إذ لا تعتمد بشكل أساسي على ترقيات الأجهزة الاستهلاكية. هذه المرة، يكمن العامل الرئيسي في بناء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيل مراكز البيانات، ودعم الأنظمة التي تتطلب قدرة حاسوبية هائلة.

وهنا تحديدًا تتبوأ شركة TSMC مكانة فريدة. فهي تُصنّع بعضًا من أكثر الرقائق تطورًا لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ويؤدي الطلب المتزايد على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي ومعالجات الخوادم مباشرةً إلى زيادة الطلبات. وقد أصبح قطاع الحوسبة عالية الأداء أهم جزء في أعمال TSMC، وتشير جميع الدلائل إلى أن أهميته ستستمر في الازدياد.

ومن عوامل النمو الرئيسية الأخرى تطوير أجيال جديدة من تقنيات التصنيع. وسيمثل الانتقال إلى تقنية 2 نانومتر إحدى أهم المحطات في تاريخ TSMC، إذ من شأنه أن يُمكّن الشركة من الحفاظ على ريادتها في أكثر مجالات سوق أشباه الموصلات تطلبًا. بالنسبة للشركات التي تُطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي، يُعدّ أي تحسين في أداء الرقائق وكفاءتها في استهلاك الطاقة ذا أهمية بالغة، لا سيما مع تزايد استهلاك مراكز البيانات للكهرباء.

في الوقت نفسه، تُصبح تقنيات تغليف أشباه الموصلات المتقدمة مصدرًا متزايد الأهمية للميزة التنافسية. لم تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تُبنى فقط على رقائق فردية مُصنّعة باستخدام أحدث عمليات التصنيع، بل باتت القدرة على دمج مكونات متعددة في نظام حوسبة واحد عالي الكفاءة ذات أهمية مماثلة.

لذا، تُشكّل تقنيات مثل CoWoS ركيزة أخرى لميزة TSMC التنافسية ومصدرًا إضافيًا لنمو الإيرادات. ومع ازدياد تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يستمر الطلب على حلول التغليف المتقدمة في الازدياد.

ومن العوامل المهمة الأخرى قدرة TSMC على الحفاظ على هوامش ربح عالية. فالطلب القوي على أحدث التقنيات يُتيح للشركة رفع الأسعار تدريجيًا وتحسين جودة مزيج إيراداتها. وفي ظل محدودية الطاقة الإنتاجية وتنافس العملاء على الوصول إلى أحدث تقنيات التصنيع، يبقى موقف TSMC التفاوضي قويًا للغاية.

مع ذلك، تواجه الشركة أيضًا تحديات كبيرة. يتطلب توسيع القدرة التصنيعية خارج تايوان، بما في ذلك إنشاء مرافق جديدة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، استثمارات رأسمالية ضخمة. ويُظهر الإنفاق السنوي الذي يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات مدى كثافة رأس المال في صناعة أشباه الموصلات. وفي الوقت نفسه، تُعد هذه الاستثمارات ضرورية إذا أرادت شركة TSMC الحفاظ على ريادتها التكنولوجية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

على المدى البعيد، تكمن الميزة الأكبر لشركة TSMC في أن جميع سيناريوهات تطوير الذكاء الاصطناعي تقريبًا تتطلب أشباه موصلات أكثر تطورًا. وإذا واصلت شركات التكنولوجيا زيادة إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فستظل TSMC من أبرز المستفيدين من هذا التحول.

لذا، فإن قصة نمو الشركة لا تعتمد على منتج محدد أو اتجاه سوقي قصير الأجل، بل تقوم على الأهمية المتزايدة لأشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي، وعلى اعتماد المزيد من الصناعات على قوة الحوسبة المتقدمة.

شركة قوية بمزايا استثنائية، ولكن بتوقعات عالية للغاية

تكمن قوة TSMC في ميزتها التنافسية التي يصعب تقليدها. فقد أسهمت عقود من الاستثمار في التكنولوجيا، وحجم الإنتاج الهائل، والعلاقات الوثيقة مع أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في خلق نموذج أعمال يصعب تحديه. صحيح أن المنافسين قد يستثمرون مليارات الدولارات في مصانع جديدة، إلا أن إعادة بناء النظام البيئي المتكامل، والخبرة التصنيعية، وثقة العملاء التي طورتها TSMC، يتطلب سنوات عديدة.

في الوقت نفسه، تواجه الشركة تحديات نموذجية لمنظمة تتبوأ مكانة مركزية في سباق التكنولوجيا العالمي. يتطلب تزايد حجم الاستثمارات استمرار الطلب القوي، بينما يؤدي توسيع الإنتاج خارج تايوان إلى زيادة تعقيد العمليات وتكاليفها. ومن العوامل المهمة الأخرى الجغرافيا السياسية والمخاطر المرتبطة بتركيز أكثر قدرات تصنيع أشباه الموصلات تطوراً في العالم على جزيرة واحدة.

لكن بالنسبة للمستثمرين، لا يكمن السؤال الأهم في ما إذا كانت شركة TSMC شركة استثنائية، فالمؤشرات الأساسية تشير بوضوح إلى ذلك. بل يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان تسارع وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد على قوة الحوسبة، واستمرار تبني أشباه الموصلات المتقدمة، كافيًا لتبرير توقعات السوق الحالية.

تستند استراتيجية الاستثمار في TSMC إلى الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه عابر، بل تحول تكنولوجي يُضاهي الثورات الرقمية السابقة. وإذا تحقق هذا السيناريو، فستظل الشركة التايوانية من أكبر المستفيدين من هذا التغيير الهيكلي.

تمثل شركة TSMC نموذجًا تجاريًا ذا خصائص استثنائية: حواجز دخول هائلة، وربحية فائقة، وأهمية استراتيجية بالغة لمنظومة التكنولوجيا بأكملها. مع ذلك، فإن هذه القوة نفسها تخلق توقعات عالية. في السنوات القادمة، سيحتاج المستثمرون إلى تقييم ليس فقط قدرة TSMC على مواصلة النمو بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، بل أيضًا ما إذا كان حجم النمو المستقبلي كافيًا لتبرير التقييم الحالي للشركة.

لم تعد TSMC مجرد شركة مصنعة لأشباه الموصلات، بل أصبحت إحدى أهم شركات البنية التحتية التي تقف وراء ثورة الذكاء الاصطناعي. سيعتمد أداء الشركة المستقبلي ليس فقط على ريادتها التكنولوجية، بل أيضًا على ما إذا كان الطلب العالمي على قدرات الذكاء الاصطناعي سيستمر في التوسع بوتيرة قادرة على تلبية التوقعات الطموحة الحالية.

المصدر: xStation5