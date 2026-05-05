شركة AMD: ما الذي يمكن توقعه من الأرباح في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي؟

تُعلن شركة Advanced Micro Devices عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 في مرحلةٍ تشهد فيها الشركة تحديًا متزايدًا في دورة الاستثمار. فمن جهة، تستفيد الشركة من أحد أقوى دوافع الطلب في تاريخ البنية التحتية للحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، تواجه الشركة ضغوطًا لإثبات قدرتها على تحويل هذا الطلب إلى حصة سوقية مستدامة وقابلة للتوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى.

لم يعد السوق ينظر إلى Advanced Micro Devices كمجرد شركة تصنيع أشباه موصلات تقليدية يعتمد أداؤها على دورة أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الخوادم. بل أصبحت الشركة جزءًا من سردية أوسع نطاقًا حول سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث أصبحت بنية مراكز البيانات والقدرة على توفير قوة الحوسبة لأكبر منصات التكنولوجيا هي المحركات الرئيسية. ونتيجةً لذلك، أصبح كل تقرير أرباح الآن أقل تقييمًا للأداء التاريخي وأكثر اختبارًا لمدى تعزيز AMD لموقعها في الجزء الأكثر استراتيجية من سوق الذكاء الاصطناعي.

في مثل هذه البيئة، حتى النتائج المالية القوية لا تضمن رد فعل إيجابي من السوق ما لم يصاحبها تحسن في جودة تكوين الإيرادات. يُفرّق المستثمرون بشكل متزايد بين النمو الناتج عن الانتعاش الدوري والنمو الناجم عن تحوّل حقيقي في حصة سوق الذكاء الاصطناعي. وقد أصبح هذا التمييز عنصرًا أساسيًا في تقييم الشركة.

توقعات السوق للربع الأول من عام 2026

الإيرادات: 10 مليارات دولار

ربحية السهم: 1.28 دولار

قطاع مراكز البيانات: 5.61 مليار دولار

قطاع الألعاب: 668 مليون دولار

قطاع العملاء: 2.73 مليار دولار

قطاع الأنظمة المدمجة: 868 مليون دولار

هامش الربح الإجمالي: 55.1%

نفقات البحث والتطوير: 2.26 مليار دولار

النفقات الرأسمالية: حوالي 215 مليون دولار

تشير التوقعات إلى ربع مستقر نسبيًا مع نمو معتدل. ومع ذلك، في ظل بيئة الاقتصاد الكلي والقطاع الحالية، لا يُعدّ معدل النمو هو الأهم، بل تركيبته الداخلية. ومرة أخرى، ينصب التركيز الأساسي على قطاع مراكز البيانات، الذي أصبح المحرك الرئيسي لسردية الاستثمار والمصدر الرئيسي لإعادة التقييم المحتملة.

مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو

لا يزال قطاع مراكز البيانات الركيزة الأساسية لاستثمارات AMD. وهنا يحاول السوق تحديد ما إذا كانت الشركة تزيد حصتها فعلاً في الجزء الأكثر قيمة من سوق الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تزال مستفيداً ثانوياً من دورة الاستثمار الأوسع في البنية التحتية.

وتُعدّ سرعة تبني منصة Instinct وقابلية توسيع نطاق نشرها في بيئة شديدة التنافسية من المتغيرات الرئيسية. في الوقت نفسه، يستمر قطاع معالجات EPYC للخوادم في لعب دور استقرار هام، على الرغم من أن أهميته تُعتبر بشكل متزايد أساسية وليست المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل هام حول ما إذا كانت AMD تتجه نحو الطبقات الأكثر قيمة في سوق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تدريب النماذج على نطاق واسع وأحمال عمل الاستدلال ذات الهوامش الربحية العالية، أم أنها لا تزال في موقعها كمزود بنية تحتية من الدرجة الثانية.

المعالجات المركزية كعامل استقرار

لا تزال منتجات المعالجات المركزية تُساهم في استقرار النتائج، مستفيدةً من زيادة الاستثمار في البنية التحتية للخوادم والتعافي الجزئي في طلب المؤسسات. يُوفر هذا القطاع استقرارًا وقاعدة إيرادات ثابتة، ولكنه لم يعد المصدر الرئيسي لإعادة تقييم الشركة.

يتزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي ليصبح محرك النمو المهيمن والعامل الأساسي في تحديد قيمة أسهمها. في الوقت نفسه، لا يزال قطاع الحواسيب الشخصية تحت ضغط دوري وهيكلي، ويعود ذلك جزئيًا إلى قيود في سلسلة توريد الذاكرة، مما يُعيد توجيه الطاقة الإنتاجية نحو بنية الذكاء الاصطناعي التحتية على حساب التطبيقات التقليدية.

الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة كركيزة أساسية للدورة الاقتصادية

لا تزال الدورة الاقتصادية بأكملها تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الرأسمالي من أكبر شركات التكنولوجيا، والذي يُعد المؤشر الرئيسي للطلب على البنية التحتية للحوسبة. يُؤدي استمرار ارتفاع مستويات الاستثمار في مراكز البيانات إلى خلق بيئة طلب مواتية، ولكنه في الوقت نفسه يُكثف المنافسة على تخصيص الموارد ضمن هذه الميزانيات.

عمليًا، هذا يعني أن شركة AMD تعمل في بيئة ذات طلب قوي هيكليًا، ولكن ليس بالضرورة أن يرتفع حصتها السوقية تلقائيًا. وقد أصبحت هذه الفجوة أحد المصادر الرئيسية للتقلبات في سوق الاستثمار.

جودة النمو كمقياس رئيسي

في ظلّ ظروف السوق الحالية، تتضاءل أهمية النمو بحد ذاته، بينما يتزايد التركيز على مصدره واستدامته. لا يقتصر تحليل المستثمرين على وتيرة التوسع فحسب، بل يشمل أيضاً مدى مساهمة المكاسب الحقيقية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بالانتعاشات الدورية في الأعمال التجارية التقليدية.

ونتيجةً لذلك، تُقيّم AMD بشكل متزايد ليس كشركة نمو بحتة بالمعنى التقليدي، بل كمشارك في سباق هيكلي لتحديد بنية البنية التحتية للحوسبة المستقبلية.

النقاط الرئيسية