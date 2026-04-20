شركة أمريكية متخصصة في المعادن الأرضية النادرة تستحوذ على مناجم برازيلية رئيسية للمعادن الأرضية النادرة ⛏️

أعلنت شركة USA Rare Earth (USAR.US) عن استحواذها على شركة Serra Verde البرازيلية مقابل 2.8 مليار دولار، في خطوةٍ تُعدّ خطوةً هامةً نحو تقليل اعتماد سلاسل التوريد الغربية على الصين.

* تُعتبر Serra Verde لاعباً رئيسياً في سوق التعدين البرازيلي، حيث تُدير منجماً استراتيجياً في ولاية غوياس. ما يُميّز هذا المنجم هو كونه أحد المناجم القليلة واسعة النطاق خارج آسيا التي تستغلّ رواسب نادرة على شكل طين أيوني. تحظى هذه الرواسب بتقديرٍ كبير في الصناعة لسهولة استخراجها نسبياً، واحتوائها على نسبةٍ عاليةٍ للغاية من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة (مثل الديسبروسيوم والتيربيوم). تُعدّ هذه العناصر من أغلى العناصر وأندرها في السوق، وهي ضروريةٌ للغاية لإنتاج مغناطيسات عالية الأداء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية.

استقبلت الأسواق هذا الخبر بحماسٍ كبير، وارتفعت أسهم الشركة الأمريكية بأكثر من 10% عقب الإعلان. يُقدّر المستثمرون هذه الخطوة بوضوح، إذ يرون فيها إمكانية حقيقية لكسر احتكار آسيا لسوق المواد الخام الحيوية. وتُلبّي هذه الصفقة، المُقرر إتمامها في الربع الثالث من عام 2026، الحاجة الجيوسياسية المُلحة لتنويع مصادر الموارد الاستراتيجية.

ويأتي هذا القرار في سياق أوسع للمنافسة العالمية، حيث تُشكّل المعادن الأرضية النادرة ورقة ضغط رئيسية. يُزوّد ​​المنجم المُستحوذ عليه أهم أربعة عناصر مغناطيسية (النيوديميوم، والبراسيوديميوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم)، وهي عناصر أساسية لإنتاج الإلكترونيات الحديثة، والمركبات الكهربائية، والمعدات العسكرية المتطورة. ويضمن اتفاقية شراء مُبرمة مُسبقًا لمدة 15 عامًا استقرار الطلب، حيث تُغطي 100% من إنتاج هذه المعادن، ويجري تنفيذها بمشاركة فعّالة من جهات حكومية أمريكية ورأس مال خاص.

بالنسبة للولايات المتحدة، يُعزّز هذا الاستحواذ من قِبل شركة "Rare Earth" مكانتها كشركة رائدة بلا منازع في بناء منظومة آمنة للمعادن الأرضية النادرة في الغرب. يُسهم الدعم المتزايد من واشنطن، التي تسعى جاهدةً لتحفيز الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج وتأمين الإمدادات، في الحدّ من المخاطر التشغيلية. ونظرًا للطلب المتزايد بشكلٍ هائل والناجم عن التحول في قطاع الطاقة، فإنّ الوصول الحصري إلى منجم ضخم كهذا خارج آسيا يمنح الشركة ميزة تنافسية هائلة. ويؤكد الارتفاع الكبير في سعر السهم في نهاية المطاف أن ضمان الاستقلالية في سلاسل التوريد الاستراتيجية يُعدّ أحد أهمّ محفزات النمو التي يسعى إليها وول ستريت.

يشهد سعر سهم الشركة ارتفاعًا حادًا اليوم، إلا أن المكاسب بدأت تتباطأ مع تقدم النصف الثاني من جلسة تداول يوم الاثنين، ويقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتوسط ​​المتحرك لمدة 14 يومًا من 70 نقطة، وهو مستوى شهد تصحيحات هبوطية في الماضي. المصدر: xStation